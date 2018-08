Feliz fin de semana con rumorama.com

Guadalajara, Jalisco (VIP WIRE).- “Lo mejor para llegar a los 90 años de edad es haber cumplido 89”… Anónimo.-GUADALAJARA gentil. Para que aproveche la nueva ley de sexo libre en parques, vehículos, aceras y demás recovecos, mi amigo Salvador Quirarte me ha prestado el carruaje, o coche, de su museo, de los que usaban a fines del siglo XIX. “Para que agotes tus angustias sexuales”, me dijo.ypaloypaloypaloypalo!.com… Buena temporada de bateo. 32 bigleaguers tienen promedio de 290 o más, encabezados por Mookie Betts, 338; J.D. Martínez, 332; y José Altuve, 328.Nicaregioenobregón.com… El tercera base nicaragüense de los Royals, Cheslor Cuthbert, fue firmado por los Yaquis de Obregón, según me informa Sergio I. Pérez, de prensa de ese equipo. Cuthbert, bateador de poder, ha estado fuera de acción desde el 19 de mayo, con dolores en la cintura.efectividadcolombiana.com… El lanzador derecho colombiano Julio Teherán (Bravos) ha convertido a la Liga Nacional en grupo que le batea para 199. Y llegó a nueve victorias.eldescansopartedeléxito.com… Por cierto, en los periodos cuando han lanzado con cinco días de descanso, la rotación de los Bravos ha logrado marca de 37-20. En cambio, con cuatro días, 14-13.fracturaperonotanto.com… Christian Villanueva, nativo este tapatía Guadalajara, tercera base de los Padres, puede estar tranquilo, porque los médicos dijeron ayer que la fractura de su dedo en la mano derecha sufrida el miércoles en juego con los Rockies solo le va impedir jugar lo que falta de la temporada. Después podrá dedicarse al beisbol invernal.lencontraroncómo.com… Los scouts y la cofradía de los lanzadores de Grandes Ligas lograron amarrar el bate del venezolano Ronald Acuña (Bravos), que llegó tan inquieto a las Mayores. Durante la visita a Pittsburgh solo conectó para 125, cuando entre el ocho y el 18 de este mes bateó para 467. La mayoría de los pitchers de la Liga están llamando a los de los Piratas a ver cómo le hicieron. Y eso funciona…loscharrosondeverdad.com… “El Cuarteto de Oro del Beisbol” ha armado un roster 2018-2019 para divertir a la fanaticada tapatía de los Charros, y para aspirar seriamente al título de la Liga Mexicana del Pacífico. Salvador Quirarte, Armando Navarro, Ray Padilla y Roberto Castellón, El Cuarteto de Oro del Beisbol tomará champaña en febrero, a menos de que las lesiones y los slumps los acosen. Solo estos dos detalles pueden hacerles daño.briantcontracolapso.com… A la hora “septembrina”, a los Cachorros se les ocurre sufrir de colapso. Pero al mismo tiempo regresa a juego el capitán tercera base, uno de los mejores bateadores desde 2015, Kris Bryant… ¡Amanecerá y veremos, como quien dice!ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.