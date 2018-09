Feliz fin de semana con rumorama.com

“Si yo fuera un poquito humilde sería perfecto”... Ted Turner.--o-o-o-o-o-Culiacán, Sinaloa (VIP WIRE).- lascosasdebilli… Me decía Billy Martin en su época de mánager de los Yankees…: “Cuando uno gana seguido, es como una bendición, porque todo sale bien. Hasta las equivocaciones de los umpires son a favor de uno”.másalládelcentenar.com… Con equivocaciones de los umpires o no, los Medias Rojas van a llegar a cien victorias a fines de la semana por comenzar o a comienzos de la siguiente. En victorias, quienes les andan más cerca son los Yankees, y la diferencia, antes de los juegos de ayer, era 93-84.lahazañaenflorida.com… Los Medias Rojas son capaces de convertir rápidamente pizarras desfavorables en ganadoras. Esta semana con los Marlins, perdían 3-6, cuando llegaron al séptimo inning y estallaron con 12 incogibles que pusieron en home 11 carreras.docenadehitsconsecutivos.com… Fue el primer equipo en la historia en conectar hits en 12 turnos consecutivos de un mismo inning. Para los buenos archivos aquella entrada fue así…: sencillo, doble, sencillo, doble, doble, sacrificio, triple, BB intencional, sencillo, sencillo, sencillo, doble, sencillo, sencillo.rumboatresveceslíderes.com… Hacía más de 109 años que los Medias Rojas no anotaban 11 carreras en un inning, desde el 7 de mayo de 1909 frente a los Indios, en el sexto capítulo. Y están los bostonianos cerca de lograr algo que nunca han logrado, terminar primeros en tres temporadas consecutivas, ya que fueron líderes del este en 2016 y 2017.siemprehayunaprimeravez.com… Otro número que parece alcanzarán en estos días, es el de 105 victorias. Ellos nunca han ganado más juegos en una temporada. Los 105 anteriores fueron en 1912, cundo inauguraron Fenway Park. Y además de esa campaña, solo han logrado el centenar de victorias otras dos veces, 1915 y 1946.dosbatesensacionales.com… Desde luego, cuando un equipo va en una temporada de ensueño como esta, tiene peloteros estelares de la altura de Mookie Betts y J. D. Martínez. Ellos batearon 70 extra bases este año en 113 y 114 juegos, respectivamente. Nada más otros tres dúos han almacenado esas sumas en 115 juegos o menos, Lou Gehrig/Babe Ruth (Ynkees, 1930), Lou Gehrig/Joe DiMaggio (Yankees, 1936), y Édgar Martínez/Álex Rodríguez (Marineros, 1996).másdebetts.com… Mookie Betts es líder de ambas Ligas en WAR (8.5), en promedio al bate (.340) y es segundo en carreras anotadas (108), porcentaje de embasado (.429), slugging (.637), y enbasdo más slugging (1.066). Además de sus 28 jonrones, ha robado 26 bases en 30 intentos. Es el único que este año que ha sacado tres jonrones en un juego y ha batedo para el ciclo o la escalera.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.