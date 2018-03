Feminismo mal entendido

Hace semanas a raíz de los ataques a mi muy apreciado colega y amigo Ricardo Rocha, escribí un texto “defendiendo a los hombres” en la página de Face (a la que entras con mi nombre). Antes hubo en artículos otras defensas de varones contra mujeres que utilizan vergonzosamente “el feminismo” para causas innobles. El importante caso de Assange, por ejemplo, todavía de actualidad para vergüenza del gobierno inglés que no lo deja salir de Londres ni de la embajada de El Ecuador, aunque ya tiene también la nacionalidad ecuatoriana hoy. Lo amenazan con arrestarlo y extraditarlo al Pentágono a ese gran y valiente australiano autor de Wikilieks que osó encuerar al gobierno gringo en tiempos de Bush W.



Lo querían fusilar en USA y para atraparlo emplearon el hoy tan famoso como falso motivo de haber obligado a una mujer a acostarse con él. Le mandaron a una socarrona de la CIA, una tal Ana Ardin, además nacida en Cuba, dijeron, a hacerse la violada aunque al principio se veía encantada, y luego obligaron al gobierno de Suecia a acusarlo de acoso sexual. Su verdadero crimen consistió en publicar imágenes de soldados gringos matando a disparos desde un helicóptero a 18 civiles en Iraq.



Encontraron un filón en esto y desde entonces no paran los ataques “por acoso”en los medios de comunicación mundiales, como es también el caso del neoyorquino Charlie Rose al que lo visitó una fulana y que se abre la bata y que pácatelas … Por esa normal reacción naturalmente masculina ya no está en TV para dolor de sus miles y miles de admiradores.



Y nadie niega que sea cierta la vieja historia de hombres enfermos, pero con PODER abusando de mujeres, de varones y hasta de infantes. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero volviendo a los medios de comunicación, no hay que permitir que un mal uso del comprensible feminismo se use para fines como los descritos.



En México, la violencia de género es otra y terrible y ahí sí no se puede quitar el dedo del renglón. Ojo, góber Corral de Chihuahua, ojalá investigues ese supremo horror de M[exico llamado @las muertas de Juárez. Pero en los medios de comunicación ya es hora de repartir responsabilidades y recurro a mi propia experiencia, mediante el siguiente texto que publiqué en Face.



“EN DEFENSA DE LOS HOMBRES”. Estoy harta de leer las historietas de “mujercitas” que se quieren hacer publicidad por haber sido “utilizadas “por hombres para subir en sus carreras. HAY QUE VER QUIEN UTILIZA A QUIEN. Algunas de las quejumbrosas quizá no tienen el suficiente valor ni talento personal para encumbrarse solas y hacerse respetar por los machos, por lo que escogen el antiquísimo camino de la prostitución. En mi larga carrera en los medios y como escritora, solo una vez en Televisa, en el ámbito del programa “Para Gente Grande” al que me invitó Ricardo Rocha, hoy por cierto acusado de acoso por una joven tonta, a la que quien sabe porqué le hizo eco una mujer inteligente como Carmen Aristegui, tuve una insinuación del productor del programa entonces (ni recuerdo su nombre) quien me dijo que quería pagarme más mis colaboraciones que a los demás. Y simplemente le dijo que no, que los 10 mil pesos por colaboración eran suficientes. Eso sí, a la larga _con la auhiderechista Margarita Michelena_ el productor se vengó de mí y salí de Televisa.



Debo decir que con TODOS los hombres que me impulsaron en mi larga carrera jamás tuve un problema de ese tipo _y no por fea, lo puedo decir hoy a mis 85 años_ Fueron caballerosos profesionales y excelentes amigos. Les estoy agradecida. Por ejemplo, en la revista El Cuento, mi género literario preferido, me lanzó “La Grieta” el gran Edmundo Valadés y José Pagés Llergo, director de la revista Siempre! me dio cabida inmediata. Don Pepe empezó por meterme la mano bajo la falda y le dije una sola vez “oiga, vengo a que me publique no a que me manosée” y tuvimos una buena amistad.



Buena y limpia amistad también hubo con varios directores de diarios en los que publiqué, tanto en el DF como en los estados, desde Rómulo O¨Farrill (1917-2006) de Novedades, nacional entonces, hasta Rogelio Cárdenas (1952-2006), fundador del gran diario libre El Financiero (1952-2006), en el que me sentí a gusto hasta que Salinas intervino ... Por cierto el expresidente espurio también como Calderón pues Cuauhtemoc Cárdenas ganó la elección de 1988, compró esa diario tan bien manejado por el tambi[en amigo Alejandro Ramos Esquivel , hoy en Notimex que hoy está en manos de los hiriarts salinistas.



Y no olvido a Pepe Gutiérrez Vivó, creador de Monitor, con ideas diferentes a las mías, pero siempre correcto y cumplido en los pagos de mis columnas, al que hizo puré la nefasta (para México y para muchos) Marta Sahagún, por cierto metida hoy en el Excélsior y en muchos otros negociazos de su socio Olegario Vázquez Raña, cuyo hermano Mario fue también en lo me respecta un amigo y editor respetuoso de mi libertad de expresión, aunque a las órdenes del gobierno en turno. “Tú vendes” me decía. Su nieto y heredero Torres Vázquez, según me dicen su actguales empleados de El Universal, no le heredó su lado bueno.



Si me hizo Ricardo Rocha hacer televisión, en radio mi apoyo fue el inventor de periodismo civil, el gran Paco Huerta. Recuerdo con afecto a los dueños y jefes de casas editoriales como José Luis Ramírez, fundador de Editorial Diana y Juan Grijalbo de la casa que lleva su nombre. Posteriormente , Rogelio Carbajal, el director, me editó sin problemas y al salir le pasó mis libros a Ariel Rosales, que dirigió una amplia producción de mis obras hasta que Martha Sahagún le ordenó hacer su libro “La Jefa” para impulsarla en principio a la presidencia de México y ya sabemos. Salí de Grijalbo después de 12 obras ahí publicadas porque mi libro de 2002 Foxtrot estorbaba los planes de esa mujer ignorante, ladrona e indigna que es la dicha Martita quien intentó emplear el feminismo para enaltecerse y no pudo, pero hizo muy rico a sus hijos Bribiesca y a su marido Fox. Esperamos los mexicanos una investigación .



En mi caso, con pocas excepciones, las congéneres han sido las torcidas enemigas. Me vale. Seguiré adelante hasta el último aliento.



LO QUE PROVOCA LA DISMINUCIÓN DE LA MUJER

En lugar de aprovechar un erróneo feminismo para sus fines, inicuos que no inocuos, las “mujercitas” deberían ayudar y defender a las mujeres que SI SON AUTÉNTICAS VÍCTIMAS. Hay mil cosas contra las que luchar por feminismo genuino, por ejemplo las religiones, todas prácticamente, pues de ellas parte precisamente la injusta disminución a priori de la mujer que no es más que una Costilla de Adán y las costillas ni cerebro tienen. Y esas religiones que fungen como partidos politicos de proporciones planetarias en realidad, están alimentadas por más mujeres que hombres, aunque masculinos sean sus aceptados jefes. Y esas son TODAS. En fin, le paro, porque me van quemar por bruja y todavía no estoy dispuesta. Un consejo final, hay que llevarse directamente con Dios. Y hay que luchar porque las mujeres y los hombres de cualquier medio tengan acceso a toda clase de conocimientos.



¿QUÉ ES EL FEMINISMO?

_Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres”.



_El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como la general aceptación de la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres.



_ El feminismo es la toma de conciencia por la mujer de la opresión que padece. Una opresión que no es solo económica, jurídica y sexual, sino sobre todo psicológica.



Todas estas sofisticadas definiciones son incomprensibles para la mayoría de la población mundial que es ignorante y ha crecido simplemente con la primitiva idea de que la mujer es una posesión del hombre. A ellas y a ellos hay que ayudarlos a comprender que lo que les han dicho por milenios es una falsedad y en ciertos casos una canallada. Hay que hablar de espiritualidad, que no es lo mismo que religión.