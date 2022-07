Fernanda: ¡Alcen la voz por mí, yo ya no puedo!

Mi amigo me enterró en el patio de su casa. Me encontraron unos albañiles siete meses después porque iban a remodelar la casa. Hola, mi nombre es Fernanda Rodríguez M. Tal vez no me recuerdan, pero estuvieron compartiendo mi foto de desaparecida el 7 de septiembre del 2020 y hasta el día de hoy me encontraron. Hoy quiero pedirles que alcen la voz por mí, porque yo ya no puedo.

Me cortaron mis sueños, me cortaron mis alas, me interrumpieron la vida, nunca más llegaré a casa, nunca veré a mi hijo crecer, nunca cumpliré cada meta que tenía. Todo porque mi “amigo” decidió aquella madrugada del 8 de septiembre quitarme la vida.

Lo hizo de una manera tan cobarde. Me amarró de pies y manos con unos cinchos. Sin contarte a detalle lo que me hizo, me enterró en el PATIO DE SU CASA, cual si fuera un animal. Me torturó sin importarle que mi familia me estaba esperando en casa. Alcancé a hacer una llamada de auxilio pero no se pudo hacer nada. Encontraron mi cuerpo el 29 de marzo en el patio de su casa, ¡¡¡DE SU CASA!!! Nadie, ni medios de comunicación dieron a conocer que me habían encontrado de la manera más repugnante que podía pasar, sabiendo que harían enojar a todas mis hermanas.

Hoy les pido por favor, luchen por mí, ayúdenme a que no salga nunca más a la calle, no quiero que haya más Fernandas. Ayúdenme a hacer justicia, por mi hijo que hoy crece sin su madre; por mi madre que hoy saca a mi hijo adelante; por mí y por todos los casos como el mío.

#JusticiaParaFernanda

#JusticiaParaTodasLasQueYaNoEstan

#TocasaUnaNosTocasaTodas.

Esta es la cruda realidad que están viviendo cientos de mujeres y niñas que estando en casa, en su escuela, en la tienda, en la iglesia, su vida está peligrando. Agradezco al Colectivo de Mujeres de un estado del sur de nuestro país (omito su nombre por seguridad), por enviarnos esta carta, y pedirnos que la socialicemos en este espacio. Todos estos casos, estas cifras, tienen una historia, por lo que no deben permanecer invisibles para las autoridades y la sociedad.

La realidad de muchas mujeres es mucho más trágica y dura de lo que incluso imaginamos. Según un análisis de un experto en sicología de la violencia, lo que preferiría el hombre violento sería continuar ejerciendo su tiranía y tortura sobre la mujer durante toda la vida. El agresor llega hasta el asesinato porque la mujer quiere ser libre, tener la libertad que nos hemos dado. Así más del 80 por ciento de las muertes en violencia de género se producen en el contexto de una eventual ruptura de la pareja a instancias de una mujer, una esclava, que quiere romper sus ligaduras y reencontrarse con su identidad arrebatada. Por eso las matan.

En México mueren asesinadas brutalmente 10 mujeres al día, según las cifras oficiales.