¿Milagros del cielo?

Hola, espero que estes bien, que gusto me da saludarte en esta ocasión, el titulo puede ser algo engañoso ya que no hablare en si de un milagro, mas bien es para reflexionar.



Teniendo tantos años viendo como los niveles de enfermedades crónico-degenerativas acaban con las familias, siempre me queda una incógnita, ¿las personas solo viven a la espera de un milagro?, y mas cuando escucho tantas veces la frase: de algo me tengo que morir, frase que me genera duda, ya que la mayoría de los pacientes que dicen eso cuando ya están en las ultimas horas de vida, lo ultimo que desean es morir y solo desean un milagro del cielo.



Muchas veces culpan al médico, a Dios o en lo que sea que crean, lo difícil es que acepten que, si ellos entendieran que fue su culpa, que fue su error no cuidarse, que fue muy mala decisión el no prevenir, el conocer que tienes una familia con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión, o incluso los antecedentes de cáncer, deberían de motivar en el sujeto una necesidad de autoprotección y prevención para no terminar sufriendo lo que su familia sufrió.



Teniendo en cuenta esto te pregunto a ti que estas leyendo, ¿se te hace justo que tu esposa, o tus hijos, tengan que estar cuidándote o sufriendo por alguien que simplemente no hizo caso?, en la cultura mexicana, algo que sobreabunda es la ignorancia de las personas, cuan triste es conocer que al mexicano promedio, solo busca al médico cuando ya todo esta mal, y no para prevenir, que solo nos consideran para curar enfermedades, que en ocasiones son incurables y por esto es que nos denigran, tenemos que entender, la medicina lo es todo, tanto prevención, como curación, una situación de urgencia no se puede prevenir, pero una situación como diabetes o problemas cardiovasculares si se pueden prevenir, por eso es necesario que nos concienticemos y realicemos el cambio adecuado para nuestras vidas, es necesario reconocer que estamos mal, que no existe un amor propio a cuerpos que no tienen una homeostasis adecuada, siendo necesario realizar cambios para mejorar como seres humanos y poder tener una vida longeva y feliz, y no sufrir por estas enfermedades que tanto afectan la economía del pueblo mexicano.



Esta es mi opinión, claro que hay casos especiales en los cuales la vida es desafortunada, pero lo esencial es intentar ser mejores, es buscar cambiar el pensamiento de muchos, poniendo un pequeño grano de arena y con ello un día poder tener un México con un mejor sistema de salud, y con una esperanza de vida mucho mayor que la actual