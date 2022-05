audima

Hola, espero que estés bien, es un gusto saludarte el día de hoy, ¿te has preguntado que es esta enfermedad? Bueno aquí te explicaré de forma rápida lo que es. El EPOC o enfermedad obstructiva crónica es una enfermedad que necesita de dos variantes para ser clasificada de esa forma. Por un lado, tenemos la bronquitis crónica, la cual su característica es una tos productiva de 3 meses durante al menos 2 años seguidos, y el enfisema, que es un daño irreversible al espacio alveolar que produce un atrapamiento de aire en el paciente.

Estas dos enfermedades se pueden diagnosticar de forma independiente, pero cuando tenemos un paciente que cumple con ambas, en algunos casos una más que la otra, es cuando llamamos como la EPOC.

Los factores de riesgo que se conocen tenemos el más común:

- Tabaquismo

Se dice que cuando el paciente es fumador de 20 o más cajetillas por año es cuando aumenta el riesgo.

Otros factores de riesgo son:

- Trabajar en mina

- Exposición de quema de hidrocarburos

- Quienes se exponen a quema de carbón (exposición a biomasas)

- Fumadores pasivos

Vivir en zonas de alta contaminación (Ciudad de México, por ejemplo)

- Tener más de 35 años

Para detectar bronquitis puede ser por medio de la clínica, pero en el caso de un enfisema es por medio de la detección de un síndrome de rarefacción pulmonar y una hiperinsuflación del tórax (pecho).

Algunas características de la enfermedad son:

- Disnea (dificultad para respirar)

- Tos crónica

- Sibilancias respiratorias (como un silbido)

Y las pruebas diagnósticas más comunes son la espirometría.

Ahora quiero hablar sobre el tratamiento, el cual consiste en simplemente

- Dejar de fumar

- Hacer ejercicio

- Uso de broncodilatadores

- Oxígeno

- Cambio del estilo de vida (dejar de trabajar en minas, de atizar en hornillo)

Pero por qué te hablo de esta enfermedad el día de hoy.

Hoy en día, el EPOC es una enfermedad que ha tenido un aumento increíble de su incidencia en las personas, antes era más común en hombres, ahora es más común en mujeres, el uso de los nuevos vapes, o cigarrillos electrónicos están empeorando todo, tanto contaminación como el uso de estos por los jóvenes, cada día se normaliza más que las personas fumen, incluso hay muchos médicos que fuman, pero el problema es el desarrollo de esta enfermedad.

Y aunque muchos digan que no se han enfermado de nada o que un familiar suyo se murió y nunca le pasó nada por el cigarro, nadie está exento.

Las exacerbaciones del EPOC pueden ser catastróficas para las personas, provocando infecciones por bacterias muy agresivas que provocan una alta mortalidad y destrucción.

En muchas ocasiones provoca el tener que realizar una cirugía de pulmón, y reemplazo, pero no todos los pacientes llegan a este punto.

Si eres una persona joven y aún puedes cambiar tu estilo de vida y no exponerte a sufrir, si tienes antecedentes de cáncer de pulmón o cáncer en tu familia no te expongas. La población hoy en día está enfocada solo en “vivir feliz” en un libertinaje que solo trae consecuencias catastróficas para su vida, no permitiendo que de grandes disfruten su vejez al sufrir numerosas enfermedades crónico-degenerativas.

Si puedes hacer al cambio hazlo, no seas una más del montón.