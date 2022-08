La ambición del ser humano

Hola, espero que estés bien y que esta semana fuera llena de gracia para ti, el día de hoy te hablo de algo que me toco escuchar y que me dejo reflexionando, y te pregunto, ¿Cuál es tu límite en búsqueda de la ambición por el dinero? Sin duda yo te podría decir que busco una ambición mayor por apoyar mas a mi familia y sobre todo después de todo lo que se esfuerzan por mi.



Cuando un hijo crece se da cuenta d e muchas cosas que tus padres te ocultan por tu bien, pero conforme vas creciendo te das cuenta que el mundo no es como una novela mexicana o una serie coreana, pero una aprende a ser agradecido con sus padres, o bueno esa es en mi opinión, yo quiero poder apoyar a mis padres así como ellos lo han hecho, pero es triste escuchar familias donde los propios hijos cambian el rumbo de los padres, imagínate tener una familia que depende aún de ti y también ya tienes hijos independientes, lo mas lógico que me imagino es tener un rumbo enfocado en los hijos que aun te faltan, claro sin dejar de apoyar a los demás, pero es posible que el mismo hijo que le diste la vida, no te apoye, solo se fije en su propia ambición y de forma cegada, prefiera su propia vida y con ello no apoyarte, si no al contrario negarse a ayudarte cuando lo necesitas, pero cuando el puede se repite el dicho, cría cuervos y te sacaran los ojos, que triste es en ocasiones que la vida no sea como muchos esperamos, pero ahora te digo, acaso vale la pena tanta ambición en esta vida, y más en lo que es tan incierto como saber si seguirás vivo la siguiente semana, y la vida puede devolverte lo que tu has sembrado.



Te digo mi reflexión, es triste ver que hay tantos hijos malagradecidos, también que hay tantos padres ciegos y que no se dan cuenta del daño que hacen a sus otros hijos, pero si tu puedes ser diferente, hazlo, yo no sé que religión profeses o si seas ateo, pero siempre intenta honrar a tus padres, si la vida te ha dado buenos padres, también cada caso depende de su historia, pero nunca ambiciones más allá de lo que puedes y tampoco quieras sobresalir a base de los más débiles, siempre intenta ser honrado, y así poder celebrar tu triunfo sin cola que te pise.

Nos vemos la próxima semana