Hola espero que estes bien, el día de hoy te quiero contar que es lo que significa cuando tienes un familiar con neumonía y que entiendas un poco más sobre esta enfermedad.

Como definición tenemos que es un proceso infeccioso localizado en el parénquima pulmonar o para que lo entiendas mejor en el tejido especial del pulmón. Y ya con esto podemos concluir en que tenemos etiologías diferentes, como por ejemplo de origen bacteriano y viral.

Medicamento se le conoce como neumonía adquirida en la comunidad, a aquella enfermedad de inicio agudo en pacientes ambulatorios no hospitalizados, entre las bacterias mas comunes que puedes escuchar son estreptococo pneumoniae, haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis, y en el aspecto viral tenemos influenza A y B, virus sincitial respiratorio, los adenovirus y actualmente el que mas esta tomando relevancia es el coronavirus o COVID-19 (coronavirus-diciembre-2019).

Pero también hay otro tipo de neumonía que es la nosocomial o la neumonía hospitalaria (te lo digo para infórmate no para asustarte) que es aquella neumonía que aparece después de 72 horas de que el paciente se admitido en el hospital, pero esta neumonía esta más relacionada con VIH, o inmunocomprometidos, que usen drogas por vías intravenosas.

Y ya para terminar de darte los tipos de neumonía tenemos la neumonía asociada a ventilación, que es cuando aparece una neumonía en el paciente intubado después de 348 a 72 horas sometido a esta ventilación mecánica.

La neumonía es una enfermedad que tiene un cuadro clínico muy significativo que debes de tener en cuenta para sospechar que un familiar tuyo tenga una neumonía y sea atendido de la mejor forma, pero no por ello debes de decirle a tu médico que tienes neumonía o tu familiar tiene neumonía solo por presentar algunos de estos síntomas, recuerda al final de todo el que tiene todos los criterios para diagnosticar es el médico.

Los síntomas más comunes son:

Tos productiva

Disnea

Dolor torácico

Fiebre

Astenia

Adinamia

Cefalea

También en pacientes que son adultos mayores podemos encontrar

Alteración del estado de conciencia

Taquipnea

Esto te lo cuento por una importancia muy importante, hoy en día hay un grave problema y es que por cualquier gripe común, o faringitis viral, las personas quieren tomar antibióticos pensando en que es mejor, que es mas potente, que con un antibiótico curas un virus, porque estas enfermedades son de origen viral y no es necesario usar antibióticos por que estos sirven solo para bacterias no para virus, es como si le dieras un balazo al agua, no haces daño, lo único que haces es promover que exista una resistencia bacteriana, que esto es lo peor que te puede pasar, si las bacterias son resistentes a los antibióticos es por culpa de las personas que por misma desinformación usan de forma indiscriminada estos fármacos, por favor si no tienes una infección bacteriana, no uses antibióticos, solo haces que en un futuro sea mucho más difícil curar esas enfermedades bacterianas que podrían llegar a ocurrirte.

Solo cuando un doctor te prescribe antibióticos tómalos, por mientras no te automediques, se prevé que para el 2050, las muertes por infecciones bacterianas sean las primeras causas de muerte en la población general, y estamos en 2022, nos faltan tan solo 28 años, por ejemplo, yo tengo 21 años, tendría 49 años, pero y los niños que van a estar en esos años como van a poder seguir sobreviviendo.

Te dejo esta reflexión, al final de cuentas tu eres libre de hacer lo que quieras con tu vida.

Cuídate mucho y siempre recuerda, esto es solo información para que aprendas, pero no es un sustituto de una consulta médica, siempre atiéndete con un experto y no hagas caso de recomendaciones empíricas de tu comadre o tu tía.