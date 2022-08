Hola, espero que estés bien, me da un gusto saludarte, aunque con tristeza te escribo el día de hoy, ¿sabias que en México los estudiantes de medicina tienen que hacer un servicio social durante un año en las peores condiciones para un joven?, que rabia provoca el pensar en que muchos compañeros no terminan sus estudios por el miedo a tener que pasar 1 año lejos de su familia y con riesgo de perder la vida.



El día viernes se da a conocer que el joven Dr. Erick Andrade falleció la causa, fue asesinado a balazos dentro del hospital integral del Salto pueblo nuevo Durango, un joven de 24 años, faltando 15 días para terminar sus estudios y prepararse para titularse, una familia que se quedó sin un hijo que soñaba a ser alguien en esta vida.

Los agresores siguen libres, prófugos, me da tristeza que se sigan repitiendo estos casos, hace poco también en Chihuahua una Dra. de Guasave igual fue asesinada, y también recuerdo a la joven pasante en Chiapas que fue violada y al momento de ir a poner la denuncia, los incompetentes de encargados de servicio social no actuaron, ni les importo lo que le sucedió a esta joven, que terminó suicidándose del dolor, me dueles México, te has convertido en un país de injusticias y que no actúas por cuidar a aquellos que si están dispuestos por mejorar la calidad de habitantes, mientras que a los que no estudian ni trabajan, les das becas, a los pobres pasante de servicio social les das una beca que sólo alcanza para un refresco y un pan, sufren de hambre, y de abusos, entonces, ¿Cuál es el motivo de hacer el servicio social?

Lo que han demostrado las autoridades es explotar al joven, con un invento de servir al país, cuando ni el mismo país puede protegerte, esta es mi opinión y en mi pensamiento deberían de retirar el servicio social de lugares de alto riesgo y limitarse a un servicio social digno de aquellos pasantes, que durante 6 años se han esforzado tanto, como para el último año ser asesinados. Y a lo mejor mi opinión no te parece correcta, te pido una disculpa de ante mano, pero en lo personal, siendo estudiante de medicina y viendo cada injusticia durante estos 4 años que llevo estudiando, siento que ya es hora de hacer un cambio, si alguna autoridad lee esto, espero y no haga ojos ciegos no oídos sordos al llamado de los jóvenes doctores que solo desean seguir viendo a sus familias y no tener que sufrir los abusos de una sociedad tan corrompida que no se molesta en agradecer el servicio que hacen por amor al arte.



Espero que esta opinión pueda hacer un cambio en la sociedad que le de lectura y difundan esta noticia, políticos de campaña es lo que el pueblo ya no quiere, me reservo más mi opinión por riesgo de mi seguridad, pero si algo puedes hacer es cuidar aquellos jóvenes médicos que son pasantes, internos o estudiantes, somos muchos que queremos ser mejores personas en la sociedad, apoya a los jóvenes doctores y como siempre acude a tu consulta médica, ya que es la mejor forma de prevención y de cuidarte. Nos vemos la próxima semana.