Festejo en grande en Morena

La plana mayor de los morenistas en Sinaloa se dejó venir ayer a presidir el evento del festejo del cuarto aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se convirtió en un cónclave en el que también se informó sobre la iniciativa de reforma electoral.

El festejo lo encabezó el delegado de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús, y también participaron la senadora Imelda Castro, el senador Raúl Elenes, la diputada federal Ana Elizabeth Ayala, Merary Villegas y los diputados locales Minerva Vázquez, Ambrosio Chávez y Violeta Ochoa, que integran una caravana que recorre las ciudades más grandes del estado.

Desde temprana hora llamó la atención la concentración de los altos mandos morenistas, por la proximidad del inicio del proceso de elección interna de delegados distritales que a su vez elegirán a los dirigentes municipales y estatales del partido.

Aparte de respaldar al presidente AMLO, dieron un avance de la propuesta de reforma electoral, ya que buscan que el INE deje de obedecer al interés de los partidos políticos y de los grandes empresarios, e informaron que regresarán pronto a explicar a la militancia y a toda la población en qué consiste la reforma.

Los legisladores y mandos morenistas se reunieron con el alcalde Gerardo Vargas, emanado también de Morena.

Popurrí. Aunque no está de acuerdo con la forma en que se difundió el cateo de megamansión del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en Campeche, porque puede invalidar el proceso que se sigue en su contra, la senadora Imelda Castro dice que su salida del país y los problemas que está enfrentando se deben al grado de descomposición que existe en el partido.

Han venido perdiendo las elecciones en los estados, enfrenta denuncias de corrupción y lo que debemos hacer es que trabajen las instancias correspondientes, esto es la fiscalía y los jueces para determinar su inocencia o culpabilidad, pero no se puede solapar la corrupción solo para que no se acuse de persecución política. Agrega que al interior del PRI los expresidentes también exigen la salida de “Alito”.



POLICÍA. Al ser reinstalada, aunque sea en funciones administrativas, la agente policiaca Dignora Valdez ya le ganó el primer round a la Comisión de Honor y Justicia y a los mandos de la corporación que la quieren expulsar porque con sus denuncias de acoso y discriminación contra las mujeres se ha convertido en una piedra en el zapato que les molesta demasiado.

Viene ahora la revisión de su caso, que tiene que hacer la síndica procuradora Cecilia Hernández y luego turnarlo al cabildo para que lo analice y dictamine, pero desde ahora se vislumbra que tiene todas las de ganar y que será reinstalada en sus funciones y esto hace que se engalle un poco y que pida que se cambie totalmente la Comisión de Honor y Justicia para que entre gente que defienda más a las mujeres.

OBRAS. Totalmente reconstruido entregó ayer el alcalde Gerardo Vargas el tramo de la calle Zaragoza, entre Marcial Ordóñez y Cuauhtémoc; para cambiar totalmente la imagen del centro de la ciudad se invirtieron 1.6 millones de pesos.

"Estamos cumpliendo y priorizando a los peatones": Gerardo Vargas, alcalde de ahome.