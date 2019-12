Festejo para “El Mayo” Rigo

Si la memoria no me falla, eran los finales de los años 60. Más bien, fue en 1966, para ser exactos. Me enfundé en una casaca de beisbol de Primera Fuerza en The Rosca City. Tuve la dicha de compartir caseta con grandes peloteros de esa época.

Un equipo plagado de estrellas, que al final de la temporada nos alzamos con el título de campeones. El patrocinador era Pacífico y Modelo, y el caballo en la lomita de los disparos era nada menos que Rigoberto García Díaz. Ahora me entero que los organizadores del encuentro amistoso de beisbol de estas fechas decembrinas, entre Locales y Foráneos, le brindarán un merecido reconocimiento. Páginas enteras de historias por contar de “El Mayo” Rigo, un pelotero con toda la barba. En aquel equipo que comento, dirigido por otro as, Armando “Zurdo” Quiñónez, Rigo García era el pícher estelar. Hacía mancuerna con “El Zurdo” Aguilar. Y en la batería como receptor se combinaban Hermógenes Olivas y Roberto Cañedo.

Colofón. Y a propósito de cuenpus saltis, virruyis, -traducción- “Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego”. ¡Ai´sí! Ese equipo era un verdadero trabuco. Ahí estaban Navarro, Sandoval, “El Güero” Gastélum, Manuel Meza, Joaquín Medina, entre otros. Pedro Valenzuela y el suscrito jugábamos como novatos obligados por la Liga de Primera Fuerza. Me uno al festejo de “El Mayo” Rigo, bien merecido. ¡Felicidades!