Fideicomiso de Mexicana MRO entrampa pagos

Pues resulta que aunque hace unos días y tras más de cuatro años de constituido el Fideicomiso Mexicana MRO, Roberto Campa, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció que ya había un acuerdo por parte de las organizaciones de trabajadores de Mexicana y sus filiales.



Con motivo de ello se procedería ya a dispersar los fondos del fideicomiso a más de siete mil empleados de la extinta aerolínea para efectuar el pago de liquidaciones, utilizando los recursos que provienen de la venta de los nueve aviones A320 de Airbus y 20 motores.



Pero la realidad es que el pago aún no está ni acordado ni programado, debido a que quienes instruyen y resuelven sobre el particular, no son ni las organizaciones de trabajadores, ni las secretarías del Trabajo ni Comunicaciones y Transportes, la que comanda Gerardo Ruiz Esparza.



El que debe instrumentar y operar las liquidaciones a los extrabajadores de Mexicana es el Comité Técnico del Fideicomiso, el cual está integrado por diez miembros, de los cuales seis no tienen relación alguna con las organizaciones sindicales que en teoría se verían beneficiadas del anuncio.



Aunado a lo anterior, los pagos del fideicomiso podrían obstaculizarse, pues ya se han presentado demandas contra el fideicomiso y contra el Banco Invex por parte de algunos beneficiarios, pues la fórmula de pago que han propuesto las organizaciones de trabajadores no es la que prevé el contrato de fideicomiso.



Asimismo, los listados de beneficiarios se pretendieron modificar al antojo de los representantes de los gremios de empleados, quienes se han comportado como si fueran los dueños del fideicomiso, manejando a sus anchas la forma en cómo se repartirán los recursos.



Estos últimos incluso también han sacado raja en lo personal con la mecánica de pagos que aprobaron, situación en la que Invex, que dirige Juan Guichard, ha sido omiso en dar cumplimiento a sus obligaciones como fiduciario.



Aquí anteriormente le hemos reportado que se ha permitido que el Comité Técnico maneje con libertad los recursos del fideicomiso y la designación de beneficiarios, por lo que éste y sus directivos deberán hacer frente a las demandas y las responsabilidades y sanciones que al banco llegue a determinar.



Así que frente a la tan publicitada dispersión de los recursos habrá que ver si salen como fue anunciado.



¿Y LA RESCATARÁN?

A propósito de Mexicana de Aviación, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, ¿en verdad tiene posibilidades de regresar al mercado? Cuando el tabasqueño contendió por la Presidencia en el 2012 ya se había echado a andar una estrategia para rescatarla. Javier Jiménez Espriú ya trabajaba en ello como secretario de Comunicaciones y Transportes del gabinete alterno. Y no era para menos. El fiel colaborador de AMLO fue director de la aerolínea en 1994 y guarda un especial cariño por la compañía y sus empleados. Sin embargo, más allá de Jiménez Espriú hay otro personaje que no debe perder de vista en esta trama. Hablamos de Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana de Aviación. Este hombre es clave, no solo para el buen curso del pago de las liquidaciones, sino de la ayuda producto de la venta de los activos del fideicomiso que le mencionamos líneas arriba. Pero lo más importante: clave en la no tan remota posibilidad del resurgimiento de la empresa que quebró Gastón Azcárraga. Guerrero fue y ha sido siempre un incansable activista político y social de López Obrador en los últimos 18 años y es el único líder de los gremios de ex empleados de Mexicana que se reúne con el virtual presidente.



ALBAZO EN INVESTA

De los socios originales de Carlos Dmejal que conformaron Investa Bank, solo dos siguen peleando recuperar su inversión original. Uno es Manuel Arroyo, el dueño del periódico El Financiero, y el otro es Aldo Cabalceta, socio de Aura Capital. Los demás mejor optaron por no pelearse con Enrique Vilatela, que vaya que salió muy ducho para hacer negocios, sobre todo el de su vida: a un tris de cobrar un millonario bono por la compra de los activos del Deutsche Bank México y prácticamente con el 40% de las acciones del fundador de la Casa de Cambio Tíber, o sea Dmejal, condenado en Estados Unidos a 75 meses de prisión. Vilatela contó con el respaldo de la capitalización que efectuó quien ya se quedó como el accionista mayoritario y de control de ese banco, Moisés Cosío Espinosa, el Golden Boy, que incluso ya lo cambió a Accendo Banco.



HUTCHISON OBTIENE

Hutchison Ports ICAVE en Veracruz y Hutchison Ports LCT en Lázaro Cárdenas, obtuvieron la certificación del SAT como Operador Económico Autorizado (OEA), en la modalidad de Recinto Fiscalizado. Se trata de un programa voluntario diseñado en base al Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio de la Organización Mundial de Aduanas y en coordinación con el sector privado, con el objetivo de incrementar la seguridad en la cadena de suministros de comercio exterior optimizando la cadena logística internacional y promoviendo la competitividad de las empresas mexicanas. A través de estrategias como esta, el grupo que dirige Jorge Lecona busca posicionarse como uno comprometido con la seguridad, dando certeza a las autoridades y a sus clientes en el manejo de sus mercancías.



ARCA CONTINENTAL

Arca Continental, de Francisco Garza Egloff, es la única empresa mexicana rankeada en la última lista de Forbes Internacional de las “250 Campeonas de Crecimiento”, donde se ubica en la posición número 231. El registro se obtuvo de un ranking mundial de dos mil firmas que tuvieron la mayor tasa de crecimiento entre 2014 y 2017. Para elaborarlo se crearon cuatro listas por separado en las que se consideraron aspectos como ventas, ganancias, activos y valor de mercado.