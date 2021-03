Fidel acusó a los obreros de sólo levantar la mano para decir “aprobado”

HISTORIA EN EL DEBATE

31 de marzo de 1971

Inicia Congreso Obrero. Con la presencia del líder de la CTM, Fidel Velázquez, y la asistencia de más de 200 delegados, inició el XV Congreso Regional Obrero, celebrado en el auditorio de la Sección 12 del Sindicato Azucarero en esta ciudad, donde el diputado Silvestre Pérez Lórenz, fue reelecto como secretario general de la Federación General de Trabajadores. Al tomar la palabra, Velázquez lanzó una filípica al sector obrero y sus dirigentes, acusando a los primeros de “borreguismo” y a los segundos de que son los únicos que hablan en las asambleas, discuten y aprueban, mientras la masa se limita a levantar la mano.

"Para que haya democracia y haya libertad y haya ejercicio pleno de todos los derechos que les conceden a ustedes las leyes y estatutos, debe haber siempre un intercambio de opiniones, un diálogo entre representados y representantes", agregó el líder.

Desaparece periodista fortense. Vicente García, director del periódico “Avance”, de El Fuerte, desapareció durante la madrugada de ayer, desencadenándose una intensa búsqueda por toda la región, pero no se ha encontrado ninguna pista sobre su paradero. García fue visto por última vez ayer a la una de la madrugada, frente al hotel San Francisco, platicando con un conocido. Al ser interrogado, este declaró que platicaron un rato en ese lugar, y que luego se dirigieron a sus casas. Pero el periodista no llegó su hogar.

Protestas por encuentro Tito-Papa. Vaticano. Diversos grupos étnicos balcánicos arrojaron octavillas de protesta en la plaza de San Pedro contra la visita que el presidente yugoslavo Josep Broz Tito, efectuará a Paulo VI. El texto de los volantes califica a Tito de “uno de los peores tiranos” y critica a Italia por haberlo invitado en visita oficial. Manifestaron que la visita de Tito era una degradación humillante del estado italiano y de la Iglesia católica. “Es una visita que disgusta e indispone a los católicos”, añadieron.

Exponen alumnos del profesor Aguilar. Una interesante exposición de pinturas se inauguró en días pasados. Se trata de un grupo de talentosos alumnos, cuyo maestro es el señor Raúl Aguilar, quien al igual que los expositores, recibió felicitaciones por el impulso que con su actuación está dando al aspecto cultural en Los Mochis. Paquita de Gastélum, Emma de Ruiz, Emilia Pedrazzini, Lolis Robles, Beatriz de la Vega, el niño Miguel Zamorano y varios más, forman parte de este talentoso conjunto de pintores.

31 de marzo de 1996

Becan camioneros a estudiantes. Permisionarios del servicio urbano han emprendido un programa de becas para estudiantes de escasos recursos económicos, a fin de que no gasten en la transportación de su casa a la escuela y viceversa. Leoncio Tong, secretario de la Alianza de Transportadores Urbanos de Los Mochis, señaló que va dirigido a escolares de todos los niveles, pero principalmente del nivel medio superior y superior. Ya se entregaron las primeras becacredenciales y continuarán con esta tarea luego de que concluyan los estudios socioeconómicos.

Yo no lo maté: Aburto. México, D.F. Mario Aburto se declaró inocente y señaló a Jorge Sánchez, exagente de Gobernación, como el verdadero asesino de Luis Donaldo Colosio. Durante la entrevista que sostuvo en el penal con legisladores miembros de la comisión que sigue el caso Colosio, el acusado afirmó que no tuvo nada que ver con la muerte del candidato priista a la presidencia de la República. Aburto se mostró nervioso y confundido durante su declaración, por lo que no dejó satisfechos a los legisladores.

Prohíben la venta de carne vacuna. Londres. El gobierno prohibió la venta de carne de ganado vacuno de mayor edad, considerado el más vulnerable a la llamada locura bovina, pero sólo hasta que se establezcan nuevas reglas sobre la matanza de las reses. El gobierno ha insistido en que la carne vacuna es segura para comer, pero los consumidores no piensan lo mismo. La Unión Europea vetó las exportaciones de carne de vaca británica y los restaurantes han apelado a la carne de importación.