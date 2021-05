Fiesta de Pentecostés

Del santo Evangelio según San Juan 20, 19-23

Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: ¡Paz a ustedes!

Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.

Y sopló sobre ellos, y les dijo:

-Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.

Cuantos hoy celebramos Pentecostés estamos celebrando una fiesta de familia: hoy es el día en que nació la Iglesia, el día en que el Espíritu de Jesús se apoderó de unos discípulos miedosos y los lanzó al mundo, el día en que por vez primera se predicó a Jesús como Señor y se comenzó a ofrecer el perdón de los pecados a todo el que creyera en él.

Como hombres de Iglesia, tenemos que sabernos en posesión del Espíritu de Jesús, que dio aliento y sentido a su vida, le sugirió sus mejores pensamientos y le permitió realizar sus mayores milagros, aquello que le hacía sentirse hijo amado de Dios.

En nuestra situación actual, no parece que los cristianos de hoy tengamos mucho que ver con los primeros cristianos: ¡qué poco nos interesa la predicación del Evangelio! ¡Qué poco contamos con el Espíritu de Jesús! ¿Dónde han ido a parar esos discípulos que no se avergüenzan de su Señor y encuentran el modo de decírselo al mundo? ¿Cómo volver a recuperar el entusiasmo en la vivencia cristiana y la audacia en su confesión pública?

De dos maneras: hablando de las maravillas de Dios, “se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras de las maravillas de Dios”.

El mundo de entonces se percató de la presencia del Espíritu en hombres que le supieron hablar de Dios; aunque hoy, parece que no se encuentran personas que le convenzan de su existencia y de su amor. Y, perdonando a quien lo necesite. “Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados…”

Esta es una grandiosa tarea dejada por Jesús: la del perdón universal y la pacificación del mundo ¿Cómo es posible que no nos entusiasme el ideal de la paz, si hemos nacido para traerla al mundo y para ayudarle a conservarla?: Quien no es amante de la paz y del perdón, no vive del Espíritu de Jesús. ¡Ven Espíritu Santo a renovar la tierra!