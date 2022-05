Fiesta de las Cabras deja a desear

audima

Detectan daño a las finanzas públicas. La rehabilitación del acueducto Cerritos-Concordia era la oportunidad esperada por los concordenses para solucionar el desabasto cíclico de agua potable, pero alguien hizo las cosas mal. Las obras realizadas del 2020 al 2021 se ejecutaron con presuntas irregularidades que el Ayuntamiento, que preside Raúl Díaz Bernal, ya interpuso una denuncia por daño al erario por el monto de 12.6 millones de pesos. El Órgano Interno de Control recibió la queja y se iniciará una indagación para sancionar a quienes resulten responsables. Es la primera instancia, pues el Ayuntamiento pretende recurrir a otras para que la investigación del caso se haga a fondo. El caso ha generado indignación en ese municipio aquejado por la falta de recursos y los problemas en el suministro de agua potable. Durante las últimas semanas, el estiaje ha avanzado en la zona rural, en lo que representa el inicio de la sequía más intensa desde el 2011.

Se ponen el huarache... Quienes dejaron impresionados a la opinión pública, y no precisamente por su eficiencia, son los integrantes del comité organizador de las Fiestas del Mar de las Cabras, en Escuinapa. Apenas se anunciaba el elenco que amenizará los bailes de la fiesta (Germán Romero y Max Peraza), los voluntarios anunciaron la posibilidad de terminar en números rojos. En rueda de prensa, advirtieron que tienen un déficit financiero de aproximadamente 427 mil pesos y que no esperan dar resultados favorables en las ganancias, ya que se empezó de ceros, al no contar con material para reutilizar. Pues con esos ánimos, no hay quien pueda sacar adelante el evento en el rubro financiero. Quedan a deber, el comité organizador de las Fiestas del Mar de las Cabras en su edición 118, pues no cumplió con las expectativas de los playeros, al anunciar un elenco de poca calidad musical, después de estar acostumbrados a artista de renombre como Banda El Recodo, Remy Valenzuela, Pequeños Musicales, Lalo Mora, entre otros.

¿Quién ‘pompó’? Pasado el entusiasmo del Día de las Madres y la asistencia masiva de mujeres atraídas por los paquetes de regalos sorteados el lunes por el Ayuntamiento, queda en el aire la pregunta: ¿cuánto costó al erario la rifa de dos automóviles, cinco motonetas, electrodomésticos y otros regalos menores entregados en medio de la celebración? El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres adelantó una explicación informal a un círculo de colaboradores cercanos: “les pasé charola a los funcionarios municipales”, habría dicho en un encuentro. El sorteo de regalos entre los sectores desprotegidos de Mazatlán no es malo, lo malo es mantener el uso de los recursos públicos en la discrecionalidad y, muy a menudo, en una sospechosa opacidad por parte de la administración municipal.