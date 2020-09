Fiesta "simulacro" en contingencia

El doble discurso. Dicen que como sultanes se vieron los funcionarios del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en el llamado simulacro que se organizó para saber los protocolos en los salones de fiestas cuando se abran en la nueva normalidad del covid-19. En realidad, más que simulacro fue una fiesta para el gabinete del alcalde Chapman, que dicen disfrutaron de los mejores platillos y hasta música tuvieron en uno de los salones de la ciudad. Los colaboradores de Chapman exhibieron el derroche, el exceso, cuando muchas familias ahomenses no tienen ni qué comer en plena pandemia del coronavirus. Muchos comentan que fue un gasto innecesario, lo haya hecho quien lo haya hecho. De simulacro no tuvo nada, porque todo fue real y sin ninguna utilidad en virtud de que eso fue más bien un banquete para la casta divina de Ahome. Y eso que el alcalde Chapman se jacta de que se acabaron los privilegios en su gobierno.



El saldo. Si la tesorera Ana Ayala Leyva creyó que las podía más que los regidores tras tener el aval del alcalde Chapman, se equivocó. El saldo de su denuncia en contra de los regidores Fernando Arce, Gerardo Amado y Ramón López Félix fue todo un fracaso tras que su denuncia fue declarada improcedencia en el Tribunal de Justicia Administrativa porque los regidores sólo estaban cumpliendo con su función, que es la de exigirle que le entregara las cuentas públicas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela, como se los mandató el Tribunal Electoral. Si quiso demostrar su poder o amedrentar con línea del alcalde a los regidores en la coyuntura del caso de la recolección de la basura, no les salió ni una ni la otra cosa. Por el contrario, los bonos de los regidores Arce, Amado y López Félix se fueron a las nubes porque sucedió lo que predijeron al oponerse al cambio en forma prematura de la empresa recolectora de basura y le ganaron en el primer roud a la tesorera y a sus asesores jurídicos.



Uso faccioso. No pasó mucho tiempo para saber el fondo de la ofensiva de los funcionarios municipales contra el líder de los electricistas Domingo “Mingo” Vázquez, quien aspira a la alcaldía de Ahome. Se dice que la orden la dio el propio alcalde Chapman, por eso algunos funcionarios ya fueron “balconeados” de que andan amenazando a propios y extraños de que no van a recibir apoyo si se involucran en el proyecto del promotor deportivo. La razón es que el alcalde Chapman se “paniqueó” con el hecho de que a “Mingo” Vázquez se le hayan sumado los que corrió de sus administración, como al hoy extesorero Jaime Beltrán. Por lo que se ve, al alcalde le dio miedo que el líder electricista pueda ganar la alcaldía y que sus excolaboradores vayan por el ajuste de cuentas. Eso es aventurarse aún, pero lo que sí condenan muchos es que el alcalde use las instituciones públicas con esos fines.



Las estructuras. Para algunos llamó la atención que en lugar de andar avalando o descalificando encuestas, los seguidores de Bernardino Antelo Esper, director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, están en lo suyo: creando y fortaleciendo sus estructuras en el proyecto por la alcaldía de Ahome. No andan tan errados porque el PRI o los candidatos que sean seleccionados son pan comido sin estructura en el 2021. Y más que en octubre, según el líder estatal priista Jesús Valdés, van a empezar a analizar los perfiles.



Día clave. El coordinador de los Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes, se va a jugar el resto. Más que otros problemas, lo que le urge resolver es el caso de los pescadores que quieren que se adelante el fin de la veda de camarón. Mañana es día clave para saber sí pudo o no, después de la promesa tras los dos bloqueos que realizaron en la carretera Mochis-Topolobampo.