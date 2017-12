Fiestas, definición y simulaciones

FIESTAS Y DEFINICIONES. En tiempos navideños, mientras algunos piden posada, los aspirantes piden candidaturas; estamos en pleno momento de definiciones, las elecciones serán en poco tiempo -el 1 de julio del 2018- y los aspirantes no pueden tener “paz ni tranquilidad”, hasta conocer si serán incluidos o no en las candidaturas de sus partidos.

Todo indica que las decisiones se tomarán en las próximas semanas, para el caso de quienes buscarán el voto para ser diputados, regidores o alcaldes, y en el caso del Senado de la República algunos ya definieron; mientras, por los lados del PRI no dan luz aún de por dónde se inclinará el dedo tricolor. Se sabe de varios aspirantes: Jesús Valdez, Aarón Rivas, Mario Zamora, Sergio Torres, Heriberto Galindo, Gerardo Vargas, Juan Habermann, Jesús Vizcarra, entre otros; mientras por el lado de las mujeres se habla de Martha Tamayo, Rosa Elena Millán, Gloria Himelda Félix e Irma Tirado. La decisión de las candidaturas para las Senadurías en todos los partidos ha sido centralizada, y en el PRI, con mayor razón, ocupan candidatos que ayuden a apuntalar a José Antonio Meade, quien no es conocido ni carismático, y arranca como el más débil de los contendiente, comparado con Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. ¿O no?

Con todo y que Peña Nieto directamente será el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, y que apuestan en el tricolor a una campaña de Estado, los tiempos son muy cortos y quizá no les den para posicionar como quieren al candidato del gobierno, aparte de los lastres que traerá consigo al ser candidato de la continuidad y visto como representante del gobierno peñista.

Por lo pronto, el arranque de Meade fue malo, se notó poco porque el común del ciudadano está ahorita enfiestado, pero no solo fue muy poco innovador en sus formas, sino que sus spots son de mal gusto; parecen hechos por sus oponentes, al reconocer que muy pocos en el país saben quién es José Antonio Meade, lo cual significa que el mismo PRI admite que a pesar de que su candidato ha sido cuatro veces secretario de Estado, sus logros no han trascendido porque nadie, o muy pocos, saben quién es Meade, como ellos mismos lo dicen. ¿O no?



TREGUA Y SIMULACIÓN. Las precampañas a la presidencia de la República arrancaron el 14 de diciembre, en plenas festividades navideñas, y aunque no lo quieran algunos, habrá un lapso de desatención de lo político porque la gente busca alegría y no tormenta, y los discursos, arcaísmos y excesos de los contendientes son para preocuparnos, más que alegrarnos. ¿O no?

La simulación en la política es parte de nuestras tradiciones, no son navideñas, pero sí comunes. Según, Meade, López Obrador y Anaya son precandidatos, cuando todos sabemos que en los hechos ya son candidatos, porque no contienden internamente contra nadie; también, según la de ellos no son campañas, sino precampañas y sus spots no son para todos, sino solo para integrantes de sus partidos. El México nuestro es de simulación en la política, donde nadie cree lo que dicen los partidos ni sus contendientes. ¿O no?



LOGRO EN SALUD. Muy bien recibida fue la noticia del pago de 40 días de aguinaldo para el personal de contrato en los servicios de salud de Sinaloa, ya que durante 2 años les pagaron solo 15 días. Es una gran satisfacción para los trabajadores y para quienes apoyaron este logro. En hora buena.