A gritos y sombrerazos la región

A gritos y sombrerazos salieron todos los eventos. Nadie se acordó de Kiko, muchos menos de La Chilindrina, El Chavo del 8, don Ramón, Ñoño, doña Florinda o La Bruja del 71. La población del Évora, aunque anda en un “grito”, se dio su escapada para acudir a todos los eventos. En la hermana república de Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya dio el Grito de Independencia, y no tarda en dar otro grito más alegre, cuando está a la espera de un bebé, que fortalecerá su hogar. “Memo” Galindo y compañía hicieron del Pueblo Mágico una francachela. Y su población lo gozó, pues regresaron los viejos tiempos, en igual de esa magia que se pregona, volvió a ser el “Pueblo globero”. Se lanzaron al cielo decenas de globos hechos en papel de china. Esos que llevan una especie de turbante, logrados con ligero alambre, una mecha en la cúspide, empapada de petróleo, tractolina o cualquier otro combustible, que luego encienden y hasta tomar cierto grado de caliente, se va soltando poco a poco, para que el globo tome vuelo. ¡Es en verdad toda una ciencia! ¡Y paciencia! Mientras que en The Rosca City llegaron los clavados y la natación, pero no en las aguas sucias y charcos de la últimas lluvias. Tampoco son “clavados” o “claveles” a la bolsa izquierda.

Colofón. Y a propósito de candullos, jastos, marrikoñis, -traducción- “Con los vivas a los héroes, me estremecí si no eres”. ¡Ai´sí! Y ahí está que sin ningún rubor se realizó el Estatal de Softbol Femenil, donde sobre eso y más, comentaremos en la semana. Todo se logró, -hasta esta columneja- a gritos y sombrerazos, les digo.