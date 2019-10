Abel González, el goleador

De la mano de Abel González el equipo Laboratorio Koch está anclado en el primer puesto de la Liga de futbol Diamante Plus, y con ello espera a un vencedor semifinal para buscar el título. Pero el cuadro laboratorista no tiene solo eso. En sus bolsillos acuña el campeonato de Copa, luego de su victoria ante Los Abejorros de El Resplandor en la última fecha regular. El ariete angosturense ha llevado al cuadro albo a cumplir sus fines. “Abelillo” es el máximo anotador del torneo de los tatas y un claro merecedor al trofeo de romperredes. Sergio Padilla, de Santaneros, no fue el mismo de otros tiempos. Jesús Roa, del Club Veteranos, ha jugado irregularmente y sus goles son contados con los dedos de una mano. Lo mismo ha pasado con Francisco “Chanfle” Peñuelas, de Laboratorio Koch, además tiene grandes figuras. Ahí está el volante Ismael, que hace pareja con Jorge Luis Urías en el ataque. En la defensa, Nino es una garantía. Y como un complemento, la velocidad y oportunismo de Onofre en sus goles, así como Bernardo y compañía.

Colofón. Y a propósito de yanos, cirrolos, larrinhuitis, -traducción- “Espero que me recuerdes como el más fiel de tus admiradores”. Ai´sí! En cierta ocasión “Abelillo” González peleaba también el goleo en forma individual con esos mismos delanteros. Las cifras eran cerradas y el atacante angosturense pretendía pagar por alcanzar la presea. Finalmente Padilla se llevó el premio, ¡pero no hubo monito!