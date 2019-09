A finales de los años 70 se inició el futbol de Veteranos en The Rosca City. Jugadores que ya rebasaban los 30 abriles. Algunos ya no querían seguir jugando en la Primera Fuerza. Otros se quedaron, pues aseguraban tener calidad suficiente. Pero como en todos los casos, para organizarla, se tuvieron que dar concesiones. No había material humano suficiente para que se hicieran cuatro equipos. Así se iniciaron los “cachirules” que desde siempre ha ocurrido en nuestro balompié. Se abrió el abanico de oportunidades y se les dio cabida a jugadores menores de los 30 años. Y ahí se quedaron para siempre y siguieron la ruta de las siguientes categorías. Todo viene a relación, pues de esos primeros cuatro equipos que saltaron a la cancha del Coloso del Dique, uno de ellos tenía en sus filas varios refuerzos de Mocoritón Viejo. Uno de ellos era el profesor Saúl Rivas, defensa central, fuerte, recio y duro de pasarlo en el área grande. Otros como Francisco Higuera, Fernando Medina, Pedro Inzunza, Jorge “Húngaro” Higuera, etcétera.

Colofón. Y a propósito de jarrullos, zapolinis, vistachis, -traducción- “Porque soy como soy, se me va tu cariño”. ¡Ai´sí! Saúl Rivas, profesor de primaria, un mentor reconocido en el ahora Pueblo Mágico, se nos adelantó en el camino sin retorno. Ayer en las redes sociales se dio a conocer su sensible deceso. Amigo y buen compañero, vivía allá en lo que llamamos Barrio de Pa´Arriba. Nuestro sentido pésame para toda la familia. ¡Adiós para el “profe” Saúl Rivas!