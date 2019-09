Ampáyeres robots en el beisbol

Automated Ball-Strike System (ABS) es el nombre del sistema que se está probando por petición de MLB. Son cambios y adaptaciones al presente y para el futuro inmediato. Eso es lo que dicen en Las Grandes Ligas, que están trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es conocer cómo funcionarían los ampáyeres robots dentro del juego. ¡Imagínese usted otra tecnología al beisbol, y quizás pronto también al futbol soccer, etcétera! El plan, -lo describen- es que por medio de una placa con sensores, instalada dentro del estadio, se pueda crear una zona de strike virtual que será monitoreada por computadoras. Al registrar un picheo pasa por ahí, enviará una señal auditiva al ampáyer, para que éste haga el señalamiento o la marcación. El hombre de azul traerá unos audífonos en los que escuchará ese mensaje. Este experimento ya lo están probando en el nivel profesional. Pero el ampáyer que se prestó a probar dicho sistema dijo no estar muy convencido.

Colofón. Y a propósito de escafos, riños, diriflos, -traducción- “No sé, quizás sí pueda, o a lo mejor, ya veremos”. ¡Ai´sí! Brian Debrauwere, ampáyer con el que se probó el ABS, señaló que hasta que se pueda confiar totalmente en el sistema cien por ciento, ellos deberán de seguir llevando el mando.

“En términos de cambiar algo, en ese punto no voy a cambiar, porque voy a salir a ver y cantar como siempre lo he hecho”, dijo. La tecnología nos arropa por doquier, pero el hombre humano no se deja.