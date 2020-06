Apoyo del Gobierno es clave

¿Por qué Mazatlán FC sí, y Dorados no?. Esa interrogante todavía bulle en la afición de la capital del estado y sus alrededores. Seguidores del Gran Pez en la entidad también tienen su cosquilleo. ¡No alcanzan a entender! Directivos de Dorados se fueron durmiendo y no alcanzaron a darse cuenta del viejo dicho: ¡Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar!. El Gobierno del Estado construyó un estadio de futbol en el bello puerto del pacífico, y no era solamente una oba de relumbrón. Algo se tramaba, el proyecto se estaba madurando. Llegado su momento y aprovechando la pandemia del coronavirus, dieron la estocada final. Morelia era el patito feo y pagaba los platos rotos en su economía. Televisión Azteca hizo ajustes y enderezó sus cámaras a Sinaloa, donde encontró ese apoyo económico para continuar con los planes futbolísticos. Dorados, multipropiedad de los dirigentes de Xolos de Tijuana, se quedaron con los brazos cruzados. La zaga se durmió y recibieron un gol, para de nueva cuenta eliminarlos de ir a la Liga MX de la Primera División.

Colofón. Y a propósito de almohadas, sábanas y cojines, la esperanza llegó de último momento con el anuncio de que Gallos Blancos sería vendido y esa franquicia se vendría a Culiacán. Grupo Caliente anunció que no tenía pensado pagar por una franquicia para Dorados a la Liga MX y tampoco mudar al Querétaro a tierras sinaloenses. La cosa estuvo muy clara, los directivos buscaron minimizar gastos debido a la crisis económica que se vive actualmente.