Aquellas Ligas de Primera Fuerza

Recordaba con emoción los años 60 y 70 en las inauguraciones de futbol. Todos los equipos reunidos con sus preciosas madrinas. Ese atractivo era en la categoría mayor. Y particularmente la Primera Fuerza, era obligatorio llevar un equipo de jugadores infantiles, a los cuales uniformaba y estaba al pendiente de su formación. Del mismo equipo grande, uno de ellos se encargaba en la coordinación de entrenamientos y juntarse a la hora de los cotejos. Asimismo, acudir a las reuniones para conocer el horario del calendario. Otro detalle muy importante que se veía en la cancha era que al iniciar un encuentro ambos equipos tenían que entrar en fila. Cada equipo se acomodaba en la media cancha y caminaba por la misma raya que va a dar al círculo central, donde el árbitro esperaba para la entrega de los tarjetones. Ahí mismo los contendientes se saludaban respetuosamente. Ahora se amontonan a patear el balón en el mismo campo y al sonar la ocarina el nazareno acuden en bola para acomodarse cada quien en su sitio. Los mismos tiempos fueron distorsionando ese respeto al juego de las patadas.

Colofón. Y a propósito de yayus, turfollos, naguritis, -traducción- “Todos nos quejamos de nuestra memoria, pero no de nuestro criterio”. ¡Ai´sí! El balón, -¿se acuerdan de qué estaba hecho? De cuero de vaca, becerro, ternero, cochi o cursinichi. ¿De cursinichi, qué es eso? Pregunta Mister Fly One Go. Pues ese animalito que vive en la cabeza de los piojos. ¿De ahí sacaban el cuero para el balón? ¡Oh, qué preguntón! Luego platicamos sobre esas pelotas tan duras y cosidas a mano.