Atractivo Torneo de Golf

“Señor, dame fuerzas para pegarle suave”. Una frase célebre anónima que me encontré por ahí, en ese armario vacío de riquezas y de espíritu. Veo con interés un nuevo Torneo de Golf que se tendrá este fin de semana en The Rosca City. La cita es en el Achires Patos Golf de casa. Premios importantes y visitantes mejores. Ya lo dijo Bruce Lansky, viejo golfista, enamorado y apasionado del deporte. “Alguien me dijo una vez que hay más en esta vida que jugar al golf, creo que fue mi ex”. Es que la pasión deportiva cubre más terreno que cualquier otro compromiso.

Este campo de golf en los viejos Achires, se programó primero como un Centro de Alto Rendimiento para el. balompié. Los hermanos Fausto y Sigifredo Inzunza eran los acomedidos. Detrás de ellos, el respaldo de su “brother” Fernando. Y se hicieron canchas modernas, bonitas, con pasto y porterías de nivel profesional. Iban por el rescate del futbol en masas.

Colofón. Y a propósito de cafochas, quirpos, wirrucitis, -traducción- “Han venido a contarme que has vuelto a aparecer y quieres verme”. ¡Ai´sí! Ese Centro de Alto Rendimiento “Los Mochomos” terminó en un elegante y enorme campo de golf, que cambió la cara en esa vetusta área. Aquella escuelita de futbol, donde rodó el balón y hasta Los Murciélagos la pisaron, terminó en palos y pelotas diferentes. “Felicidad es un largo paseo con un putter en la mano”: Greg Norman. ¡Aikir!