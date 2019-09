Ayuno deportivo de fin de semana

El ayuno continuará también este fin de semana. Y lleva implícito a todas las Ligas de futbol organizado, así como al beisbol. Un memorándum del Instituto Municipal del Deporte solicitó a los directivos del deporte en The Rosca City que suspendieran toda actividad este fin de semana, como un apoyo para la realización de la Copa Gobernador Quirino, que se efectuará en el estadio Alberto Vega Chávez. Y es que ahí estarán jugando los equipos profesionales de la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave, Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa, se supo. ¡Todo es con el fin de que asistan al parque beisbolero! Que no haya intromisiones, cuentan. Desconozco qué tanto éxito tendrá este relajo, pero en la mayoría del deporte local todo se juega por la tarde. Así que no tendría pecado alguno para no acudir al rey de los deportes. Y eso sería de acuerdo al gusto y al bolsillo de cada aficionado. Pero en fin, son cosas de nuestro pueblo y su gente. Imagínese usted que allá en la capital del estado, al arrancar la MexPac, mientras Tomateros juega en casa, que suspendan toda actividad. ¡Para morirse de risa!

Colofón. Y a propósito de tuercos, mulos, carrinijos, -traducción- “Dicen que los diestros viven nueve años más que los zurdos”. ¡Ai´sí! Desde el pasado lunes circularon los WhatsApp en redes sociales dando a conocer esta solicitud para los deportistas, y donde la desilusión cundió un poco más fue en la Liga Diamante Plus, que tiene mes y medio sin ver acción. Los tatas futboleros se mordieron la lengua, las orejas y un poco más.