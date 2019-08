Con el adagio de que “No hay sábado sin sol”, me levanté más temprano de lo acostumbrado y con mayor vigor a la tarea diaria. Creo, -me dije- que “Ivo” ya no estará vivo. Serán solo recuerdos de sus estragos y su tormentoso paso por la región del Évora. Así que puse la cafetera, le coloqué dos cucharadas del aromático Joes Dark coffee, encendí música de jazz & blues y me transporté, creyendo estar en el Periyali-Restaurant- Manhattan, saboreando un rico desayuno. O bien, en el Katz*s Delicatesson, o cuando menos en el Piccola cucina ostería siciliana, ya caído el mediodía. Pero nada de ello, seguía en The Orange House, solo con la música y ese mismo coffee, con unas galletas de cacao y arroz inflado, que los italianos llaman riscotti con cacao e riso soffiato. Luego desperté de mis locuras y atiné a brindar por la inteligencia de las autoridades para tener en óptimas condiciones el Gimnasio Municipal y presentar la primera función, de eso que llaman “Campeón del Pueblo”. Le inventaron techos provisionales arriba del ring y sudaron la gota gorda para sacar un poco de agua de esa “bola” encantada y mojada.

Colofón. Y a propósito de purkos niñolus, wifirritis, -traducción- “Me atrapaste en el túnel de mi desesperación amorosa”. ¡Ai´sí! El éxito, -por supuesto- fue a medias, pero esperan mejore el espectáculo en las siguientes funciones. Para el 20 de septiembre está programada la segunda. Y así se irán, hasta terminar este año, con la finalización de un rostro más, para el terruño del gran ídolo Pedro Infante. Son los espectáculos locales que llevan jiribilla política, para nuestro pueblo deseoso de algo más.