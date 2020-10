Borrón y cuenta nueva en el futbol

Nada nuevo bajo el sol en The Rosca City. La cacareada reunión del Comité de Futbol con sus agremiados no tuvo eco, no hubo quórum, así que no se dio a conocer alguna fecha probable para el regreso a las hostilidades de las ligas de futbol municipal. Francisco Vizcarra, titular del Comité, dio por finalizados los torneos municipales de las ligas infantiles y juveniles. Así, se da borrón y cuenta nueva, se dijo. Los próximos campeonatos serán en las campañas 2020-21 y con la debida afiliación de todos los equipos. Entre dimes y diretes los futbolistas se retiraron, unos pidiendo que les de-vuelvan las cuotas de inscripciones y afiliaciones, otros que desean jugar, pero no ven para cuándo se abran las competencias. En el Comité de Beisbol se dijo que esperarán los tiempos. Proponen que las ligas organizadas se ajusten a los lineamientos que marquen las autoridades de Salud. Y todo es mutis en el Instituto Municipal del Deporte, pues el director de Imdesa, Juan Carlos Camacho, tampoco explica la situación. Los deportistas están ansiosos por volver a la actividad, pero ven cortadas sus aspiraciones.

Colofón. Y a propósito de calenturas, virus e inyecciones, mientras tanto en el ISDE se da a conocer que preparan los protocolos para un regreso seguro de los deportistas. Paola Moncayo Leyva, directora general del ISDE, tuvo reunión con deportistas de Alto Rendimiento y enfatizó sobre este regreso, tomando en cuenta las indicaciones de la Secretaría de Salud y la de Educación Pública. Se busca prevenir los contagios del coronavirus, con estrategias definidas.