Calienta la pelota de Principiantes

La directiva de la Liga de Beisbol Principiantes no se anda por las ramas. Citó ya a su primera reunión, quieren ganarle tiempo al tiempo. Y es que en los murmullos que se escuchan en derredor del deporte, piensan que a mediados de este mes podrían iniciar algunos torneos. El profesor José Ramón Meléndrez, presidente del circuito, ya dio la voz de arranque. Una primera reunión para calar el entusiasmo. Ir viendo cuántos equipos estarán en esta edición, que llevará el homenaje para el pelotero Ramón “Chato” Meléndrez. Esta Liga que de “principiantes” no tiene nada, es una de las más vistosas que se juegan en casa. Infinidad de peloteros llegan a formar parte de ella. Otros que ya no los reciben por malos, acá vienen a refugiarse, dicen. La organización del circuito tiene muchos años. Una edición más para fortalecer el deporte en The Rosca City. En aquellos años la Liga Principiantes arrancó como una oportunidad para jóvenes que no encontraban acomodo en las organizaciones. ¡Ahora ahí son estrellas!

Colofón. Y a propósito de vientos, huracanes y tempestades, la organización cuenta con infinidad de equipos y patrocinadores que le dan brillo al festejo. Luego del “parón” de alrededor de seis meses, la gente busca salir de casa y hacer deporte. Esta Liga les dará la oportunidad de divertirse y, además, sacar todo ese estrés acumulado durante la pandemia. Los mismos directivos han dicho que tomarán sus debidas precauciones.