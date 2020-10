Cargas musculares y encerrado

Mientras que muchos de mis compañeros en el equipo de futbol Santaneros piensan en el partido final ante Club de Veteranos, yo me mantengo esperanzado a salir con bien de una carga muscular. Uno mismo se pregunta el porqué. ¿De dónde me vino esa molestia? Tengo varios días cargando con ella. Llegó así de repente, como asimismo se acomodó el COVID-19 en todo el mundo. Sin aviso alguno, sin esperarlo. Una mañana cualquiera, me estiré de piernas y ahí sentí el piquetazo. Un intenso dolor en el muslo izquierdo, que me llega hasta la rodilla. Sube y baja como nuestro devaluado peso. Camino normal, pero no puedo forzarme. Viene siendo algo así como un desgarro interno, que no se puede ver, pero se siente. Será cuestión de dos semanas, alguien dijo por ahí, y luego estarás bien. Nada hay de eso, sigo en las mismas, tratando de no exigirme y buscar que así como llegó, se largue. Mister Fly One Go también se hace la interrogante. ¿Cómo fue eso, si tienes siete meses encerrado y solo caminas al centro? Es el mismo estrés, el encierro, el enfado, y la bola.

Colofón. Y a propósito de golpes, truenos y resbalones, eso, eso, que uno dice al último, es producto de lesiones sin merecerlas. Es la cuota que uno paga por vivir en sus 70 y más. Y nos advierten que el semáforo no cambia de color, que todo esto seguirá de largo hasta diciembre, así que a esperar los ciclones otoñales, las posadas sin bailongo y las esferas sin arbolitos.