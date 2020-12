Cero noticias hay en el Imdesa

Están los dirigentes a las “mátalas callando”. Cuando menos acá en The Rosca City no sueltan prenda. Aunque sabemos que ellos tienen sus escogidos, sus consentidos. Para este martes 8 de diciembre del año en curso estaba prevista una reunión del sistema estatal del deporte. La cita era en la capital de la entidad y la invitación era en general para los titulares de Deportes municipales, presidentes de asociaciones, así como el sector educativo. La invitación fue girada por la directora general del ISDE, Paola Moncayo Leyva, En esta ocasión, debido a la pandemia del COVID-19, debió haberse realizado por la plataforma del Zoom. ¡Así se dijo, así se supo! De lo que no se sabe es sobre qué se trató dicha sesión. Posiblemente los planes para el año venidero. Este próximo 2021, esperando que los contagios bajen y la pandemia busque otro refugio menos doloroso para la humanidad. Ahí mismo, Paola Moncayo debió haber informado sobre los trabajos realizados en el presente año y exponer sobre la convocatoria de los Nacionales Conade 2021, en su etapa estatal.

Colofón. Y a propósito de enchiladas machicuecas, por acá en el Imdesa sigue más de lo mismo. Nadie sabe, nadie supo, y mientras los deportistas esperan noticias frescas, ellos muy campantes en la nada.