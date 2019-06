Charlar con “Chelis” no tiene precio

Son momentos transitorios, efímeros, fugaces. Y se dan en tiempos que ni te esperas. O cuando no lo quisieras, por lo acontecido o vivir un suceso inesperado. Platicar, charlar recuerdos, historias, anécdotas de la vida y principalmente del deporte, es todo un agasajo. Y si eso se da con el amigo José Luis Aguilar Montoya, no tiene precio. Acudí al velorio de doña Lucha Aguilar, hermana de “Chelis”, además de darles mis sentidas condolencias a toda la familia. Hermanos, e hijos, que son nuestros amigos y que se distinguen todos ellos por su fraternidad en The Rosca City, la simpatía que los caracteriza y la confianza que nos expresan, fue además unos momentos agradables en su compañía. De frente me topé con “Chelis”, quien estaba acompañado por Marcos “Miringüica” Soto.Luego se unió Rubén “Chiry” Vega a la amena conversación. Ahí recordamos aquel viaje al Mundial México 86. Las peripecias que vivimos y el gusto de poder viajar y disfrutar de un Campeonato Mundial en nuestro país y a nuestro alcance. Las sedes a las cuales acudimos y los partidos que vimos. No podía faltar el comentario del robo de la “Combi” en que viajamos.

Colofón. De aquellos momentos en nuestra memoria siempre vivirán. Así como de recordar aquella Liga de beisbol Tururunes, el softbol varonil, en donde “Chelis” Aguilar era el mánager y jugador. Contó varias anécdotas que en alguna ocasión propicia las incluiremos en Ingenio y Figura. Y a pesar del duelo, dejo constancia en la amistad con “Chelis” y su familia.