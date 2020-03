Chimichangas en el futbol

Este sábado regresé a The Orange House, luego de jugar nuestro partido de futbol en la Liga Diamante Plus. Mientras me quitaba los arreos de juego en la sala, escuché a Monique me decía si quería cenar. ¿Qué hiciste de cena? Le pregunté. ¡Chimichangas! Escuché que gritó a lo lejos. ¡Plop! Caí como Condorito en tiempos pasados, presentes y futuros. “Chimichangas” le dicen al defensa lateral izquierdo que juega para Laboratorio Koch y que estuvo marcándome todo el encuentro por esa punta derecha y me dejó para el arrastre. Su juego brusco, fuerte y a veces sucio, me tiene todavía acá en casita, untándome pomadas, frotándome ungüentos, paños calientes y una que otra sobadita de Monique, que vocifera que qué ando haciendo todavía en las canchas de futbol a esta edad. Y quizás tenga razón, nuestra Liga es donde jugamos los más viejos del mundo, mundial. Se entendería que ahí es de convivencia, donde se pasa el rato, se patea el balón y se disfruta de los triunfos y derrotas.

Colofón. Y a propósito de vorras, cascullos, florfis, -traducción- Ahí no hay nada de eso, sino todo lo contrario. Se arremete con todo en búsqueda del esférico y de la victoria. Nadie atiende el llamado que a estas alturas ya no existen refacciones. Finalmente Santaneros-Banquetes Bertha se impuso 1-0 a laboratoristas, con un gol del ariete Sergio Padilla en asistencia de “Firulis” Camacho. La situación continuará igual en el resto del torneo, pues ambos cuadros tendrán que dirimir el pase a la gran final, de eso no hay duda.