“Chonguitos” para jugar en la Diamante

Mientras que el “Chucky” Lozano salta de titular con el Nápoli en su primer partido de la Champions League, acá están saltando por que haya acción. El exjugador de los Tuzos del Pachuca anotó un gol, pero fue invalidado por fuera de lugar. Al final el cuadro napolitano le ganó la partida al actual monarca, el Liverpool de la Liga Premier de Inglaterra. Los jugadores de la Liga Diamante Plus buscan emular hazañas. De esas que conquista actualmente Edson Álvarez con el equipo Ajax de Holanda. El canterano de las Águilas del América se estrenó con otro gol, ahora ante el Lille francés.

Los mexicanos están haciendo “chuza” en Europa. Cuando menos eso se siente con las nuevas figuras que arribaron al Viejo Continente. Lo de Raúl Jiménez, que jugará la Europa League, será este jueves. Lo mismo sucederá con el Atlético de Madrid, y veremos si le dan oportunidad de mostrarse al volante mexicano Héctor Herrera. Pero les decía que acá en Santaneros el cosquilleo en sus piernas es fatal, mueren de ganas de patear el balón.

Colofón. Y a propósito de cachuyos, jijimis, vilonitis, -traducción- “Antes que te cases, mira lo que haces”. ¡Ai´sí! Y eso no cunde solamente en el cuadro verdinegro, sino también en los demás clubes de esta liga de los tatas. Ahí está que en las céntricas calles en The Rosca City me encuentro con ellos y todos van a la misma pregunta: ¿Se irá poder jugar el sábado?La mayoría estará haciendo “chonguitos” para que así suceda. ¡Qué fiebre!