Cinco suspensiones, y contando

Si mal no recuerdo, van cinco semanas y contando. Este sábado, la jornada de la Liga Diamante Plus en el futbol de casa no pudo llevarse a cabo. La amenaza de lluvia suspendió una fecha más. Pero hubo discordancia entre las partes involucradas. Mientras que el presidente de la Liga, Jorge “Pery” Obeso, había dado el visto bueno, de última hora llegó el anuncio de parte del Club de Veteranos que la cancha no se podía usar. Directivos y jugadores habían revisado el terreno de juego y estuvieron de acuerdo en que se llevara a cabo la jornada. El alto mando del Club de Veteranos justificó que no estaba apta y deseaban que no se perjudicara. Y entre dimes y diretes, se llegó a la conclusión de la suspensión por quinta ocasión. La Liga Diamante Plus se ha ido alargando por diferentes causas. La mayormente aludida es la lluvia del fin de semana. Pero directivos y delegados no buscan alternativas. Acostumbrados a jugar siempre en la Anexa 1, no procuran checar otros espacios.

Colofón. Y a propósito de puchos, quirris, sumiyis, -traducción- “Un beso pasional te hace sonar la campanita”. ¡Ai´sí! En la reunión de este lunes directivos y delegados de los equipos deberán de tomar consciencia de lo que se hará en este fin de semana.

Existen otros espacios donde se pueda jugar, no estar a expensas de lo que dicten los directivos del Club de Veteranos.

Como alternativa viable, ahí están las canchas del Nou Camp “Güerito” Contreras, Tultita y Cobaes. ¡Digo!