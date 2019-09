Clubes se salen de lo tradicional

Las innovaciones en la vestimenta de los clubes de futbol en las mejores Ligas del mundo no dejan de asombrarnos. Se salen de lo normal, para acaparar la mercadotecnia. No puede pensarse de otra manera. Este sábado me sorprendía en el Calcio, cuando sabía que a temprana hora, -casi de madrugada- jugaba Juventus de visita ante la Fiorentina. “La Vieja Señora” vestía uniforme con calzoncillos rojos, playera blanca y medias blancas. Era una triste salida de lo tradicional. La vestimenta acostumbrada, sus colores oficiales, se van perdiendo. Normalmente los equipos tienen tres uniformes distintos, tienen alternativas. Y para cada temporada hacen cambios. Para los fanáticos es la vendimia, máxime para esos que acostumbran estar a la moda. La Fiorentina se vistió con normalidad, sus colores “lilas”. No hará mucho que el club del delantero mexicano Raúl Jiménez, en la Premier League, sacó a la venta un uniforme con los colores de México. El verde, blanco y rojo, eso como haciendo un homenaje a la joya del Wolves.

Colofón. Y a propósito de calorus, sifore, nichipuis, -traducción- “Si buscas crecer, deja de copiar lo que hacen otros”. ¡Ai´sí! Clubes como Barcelona, Nápoli, Liverpool, Real Madrid, etcétera, también se han salido de lo legendario, lo usual. Todo eso lo vemos solamente en los equipos amateurs, y no en todos, pues existen clubes que no aceptan salirse de sus colores naturales. Pero la novedad cobra elegancia para unos, en cambio para otros es más llamativo continuar con lo ancestral.