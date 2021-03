Comentarios con “Panchín” Peña

Ahora ya no podemos decir que sonó el teléfono. ¡Riiiiiiiiiiing! Es raro volver a escucharlo así. Ahora los celulares traen canciones, sonidos de pájaros, trenes, aviones y hasta de metralletas. Lo que sucedió fue que mi “cara pálida” empezó a palpitar. Y al otro lado del auricular nos saluda el señor Francisco Peña Herrera. Luego de la cortesía nos comenta sobre el beisbol que se juega en la categoría más veterana en The Rosca City. Explica que la mayoría de jugadores de este circuito ya han sido vacunados, por ende, se puede coordinar una liga con todos ellos. ¡Y efectivamente! Es la Liga Dorada que organiza don Héctor Rojo Casillas, más conocido en el argot deportivo y farmacéutico como “El Vejigo”. “Panchín” Peña, veterano de mil batallas y hombre ilustre del beisbol en casa, ya está haciendo sus primeros tiros de calentamiento. Se da cita por las tardes al campo del Club de Beisbol Veteranos de Guamúchil, A.C. Precisamente este parque de pelota lleva su nombre. Una distinción, homenaje y reconocimiento por ser el fundador de este organismo, pilar del rey de los deportes en The Rosca City.

Colofón. Y a propósito de cuaresmas endiabladas, el anuncio oficial para arrancar las ligas deportivas viene siendo el 10 de abril próximo. Así que no falta mucho para escuchar el sonido de la mascota y el bate. Sin dejar, --claro- el clásico grito del ampáyer: ¡Play ball!