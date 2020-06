Con la monumental en el Jalisco

A propósito de Barras y las Estrellas, estrelladas. En una ocasión me tocó ir a Guadalajara y asistir al Clásico Nacional entre Chivas y América. Todavía jugaba el Rebaño Sagrado en el estadio Jalisco. Estando en la Perla Tapatía, en el departamento del señor César Meraz Figueroa, se motivó el ambiente y optamos por ir a ver este choque en vivo. Inmediatamente se apuntaron para acompañarnos las “cuatas”, hijas del “rechoncho”, María Angélica y Angélica María. El Coso de la Independencia estaba a reventar. Compramos nuestros tickets y nos acomodamos. El entorno era una romería con cánticos, gritos, matracas, música y baile, tanto adentro como afuera del estadio. La Monumental, porra oficial del Club América, ponía la clase y el estruendo era mayor, al mecerse las tribunas. Le comenté a las muchachas y a Meraz que haría una solicitud a esa Barra capitalina para que nos dejaran acompañarlos.

Colofón. Y a propósito de pintas, colores y desfiles, fui y me acerqué al bullicioso conjunto de porristas y hablé con uno de ellos. Me señaló que platicara con el “jefe”, señalándome quién era. Las indicaciones fueron que le regalara un “pomo” y sus refrescos, que no lleváramos prendas de las Chivas y nuestro apoyo para las Águilas. Le entregué a uno de ellos un billete y fue e hizo las compras. Nos acomodamos junto a ellos y gozamos de toda esa pandilla de malditos y sus gritos. Solo que una de las “cuatas” iba pintarrajeada de la cara de rojiblanco y en plena euforia Meraz gritó: ¡Arriba el Atlante! ¡Nos bañaron!