Cosa de locas, el salario

¿No les parece una locura locuaz?. Mientras uno acá se frota las manos para recibir un mísero aguinaldito, -si es que alcanza- existen sueldos estratosféricos en los clubes deportivos para sus jugadores estrellas. No deja uno de asombrarse. Luego de esa firma del pícher Gerrit Cole con los Yankees de Nueva York por nueve años y 324 millones de dólares, es para sentarse a llorar. Y uno acá haciendo cuentas con sus devaluados pesos. Que voy a repartir 300 para el nieto, para este otro lo mismo, y como ha crecido mucho la familia, vemos que no me alcanza ni para las “chilindrinas”. El fabuloso salario del nuevo lanzador de Los Bombarderos del Bronx es comparado con otros deportistas del orbe, entre ellos los futbolistas que militan en equipos europeos. Cole se codeará con astros como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las sumas relevantes que devengarán por entrar al campo de juego. Messi tiene un alcance anual de 8.3 millones de euros, por 4.7 de Cristiano. Le siguen otros como Griezmann, con 3.3 m; Neymar con algo así arriba de los 3 me; Luis Suárez, 2.9; Bale, 2.5; Couthino, 2.5; Alexis, 2.28; Mbappé, 1.73, y Ozil, 1.6 millones de euros.

Colofón. Y a propósito de borfos, kusmis, discachis, -traducción- Algún día sabrás el destino que te han destinado”. ¡Ai´sí! Gerrit Cole, luego de su gran campaña con los Astros de Houston en la Gran Carpa de esta temporada reciente, quedó vía libre para escoger ofertas. Finalmente se decidió por el club de Nueva York y estará meciendo un récord de ganancia a sus bolsillos, desde cada momento que suba a la lomita. ¿Y en los Santaneros cuánto cobras?, me pregunta Mister Fly One Go.