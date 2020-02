¿Dónde quedó la “Balita”? Dije “Balita”, no “Bolita”. De la “Balita” se conoce que este sábado subirá al entarimado para enfrentarse a Francisco Armenta, en un combate a celebrarse en la ciudad de Guasave. Pero de Nazario nadie sabe, nadie supo, ¿dónde está, qué fue de él, para dónde corrió, dónde se metió y en qué terminó el famoso Campeón del Pueblo? El rival de la “Rocka” Armenta, Jesús López, oriundo de Costa Rica, Sinaloa, fue el rival del angosturense Nazario Castro, a quienes los jueces, por encargo no sabemos de quién, le hicieron un regalo navideño anticipado, en una función boxística celebrada en The Rosca City, con tintes políticos y agoreros para un futuro incierto. Nazario se fue a su casa feliz de la vida. No enseñó nada en su pelea, pero era menester que fuera el ganador. En cambio, Jesús López, boxeador que busca abrirse camino en la difícil profesión del pugilismo, ahí está entre las cuerdas. El combate ante “Panchito” Armenta será a ocho asaltos. Promete ser una pelea de toma y daca, dicen los conocedores.

Colofón. Y a propósito de dayanos, gorjos, sicluuris, -traducción- “Llegará el día en que nadie sepa quiénes somos, ni a qué venimos”. ¡Ai´sí!

Todas estas noticias nos traen a conocer cómo se las gastan nuestras autoridades deportivas y empresarios. O quizás ni a eso lleguen, solo organizadores. Hicieron aquel escándalo del Campeón del Pueblo, con funciones boxísticas por episodios, para darle un remanso de espectáculo a la gente. Y ahí tienen ustedes que de Nazario nadie sabe, nadie supo.