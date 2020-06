Los promotores no se anduvieron por las ramas. Anuncian que Tyson Fury y Anthony Joshua pactan para pelear dos veces en el año 2021. ¡De a dos como las melcochas! Para qué tanto rodeo, de una vez a lo que te truje Chencha. Eddie Hearn, apoderado de Joshua, dio a conocer que ya se llegó a un acuerdo con los términos financieros de la pelea. Esta megapelea británica se adelanta a los tiempos. Quizás aprovechando la pandemia del COVID-19 y que no haya tiempo después para nuevamente intercambiar golpes, pero el mejor golpe económico lo han dado ellos. Este adelanto de dos combates entre ambos púgiles puede marcar un antes y un después. Recordemos que para que dos pugilistas se volvieran a ver las caras arriba de un cuadrilátero tenía que haber sido un gran combate, ¡que ameritara esa revancha! Ahora son otros tiempos, otros empresarios, que ven un negocio redondo y no se les puede ir de las manos. Mientras que algún retador oficial o que esté esperando su momento, tendrá que hacer fila un buen rato, ¡guardar la sana distancia y con tapabocas!

Colofón. Y a propósito de tírale, pégale, agáchate, acá no se esperan a revanchas, como antaño. Recordemos aquella memorable entre Muhammad Ali y Joe Frazier, como el encuentro entre Márquez y Pacquiao. Tyson Fury, emocionado hasta el tuétano, marca en un video su felicidad y además de prepararse al combate, sabe que sus bolsillos estarán llenos.