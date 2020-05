Desafían trabajadores al COVID-19

Desafiando al coronavirus, pero guardando su sana distancia, trabajadores de Obras Públicas del H. Ayuntamiento, o de alguna constructora particular, trabajan afanosamente en la techumbre del estadio de beisbol Alberto Vega Chávez, ahorita mismo que no se puede jugar ningún partido. Quizás por ello los técnicos lo están aprovechando. Se trata, -según dicen- de una extensión de la techumbre en el parque beisbolero, que fue una promesa del gobernador Quirino Ordaz Coppel en el pasado fin de año. Juan Carlos Camacho, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, dijo en las redes sociales que se busca que dicho inmueble quede en perfectas condiciones para cuando regrese la actividad del beisbol en The Rosca City. Pero en contraste, la mayoría de los peloteros opinan no jugar en este parque, AVCH, debido a la falta de apoyo de los aficionados que casi no acuden al graderío por el fuerte calor que se vive entre las ahora flamantes butacas y el piso de cemento. ¡No hay quién les entienda!

Colofón. Y a propósito de menudo, sin pata no es menudo, el estadio Alberto Vega Chávez, construido en aquella administración de Efrén Gallardo Fuentes (1975-1977) es presa fácil del desequilibrio entre los directivos de las ligas oficiales de beisbol en casa y los organizadores de eventos especiales que se dan en el recinto. Se tiene además una cuenta pendiente con la inclusión de la pizarra eléctrica que tanto se ha mencionado y que todavía no llega. Veremos si no sirve de adorno, como otras que se han colocado anteriormente.