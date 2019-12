Desairado el Foráneos y Locales

Desairado el encuentro de beisbol entre Foráneos y Locales. Los de fuera no vinieron. No se completó la nómina y no hubo acción. Los de casa, -en su mayoría del Club de Veteranos- estuvieron presentes.. El estadio “Francisco “Panchín” Peña, se veía desolado. Un solo aficionado estaba en el graderío a mi llegada. Se retiró a los cinco minutos de hacerle compañía. Pero el menos culpable de todo ello, era el homenajeado de esa mañana. Rigoberto García, el “Mayo” Rigo, recibió el cariño de los presentes. Amigos y compañeros de equipo. Peloteros de esa vieja guardia que todavía les queda un poco de cuerda. Reconocimientos y efusivas muestras de amistad, por tantos años en la pelota amateur, fueron la que inspiraron ese viernes, a pesar de la soledad que envolvió el marco del parque deportivo. Parecía que los aficionados sabían de todo ello. Pero el “Mayo” Rigo, pletórico de sentimientos, hizo el primer lanzamiento y oficialmente se dio por un hecho la confrontación anual. Algunos locales calentaron el brazo y soltaron líneas, para no venir “D*oquis”.

Colofón. Y a propósito de chamurros, wilfus, vinuñimis, -traducción- “Sentí mi cama estremecer, no sabía que pesaras tantos kilos” ¡Ai´si!. No estaba muy errado en sus comentarios en redes sociales, nuestro amigo, Roberto Valenzuela Leal, al expresar que en estos días que se celebran juegos amistosos, se extraña la presencia de un “profe” Dautt y “Pepe” Sánchez. ¡Sin ellos, ya no es lo mismo!, dijo. Y algo hay de cierto, eran los “pilares de en medio” y ahora a la organización le falta ese sello. ¡Y sí!