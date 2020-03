Desbarajuste en la organización

Como que algo no está bien y ello se refleja en las dirigencias. Los campeonatos municipales de futbol tienen varias semanas en ebullición y de repente, -hasta ahora- se anuncia que se busca organizar la inauguración de estas mismas. Esta norma que se ha implementado últimamente no es del agrado de todos. Directivos y organizadores inician las contiendas por el apuro de las fechas en la calendarización de los estatales. Pero lo hacen como El Borras, al ahí se va. El Comité Municipal de Futbol, que preside Francisco Vizcarra, deja rodar el balón, con el compromiso de que pronto se llegue la afiliación de todos. La desorganización es un desbarajuste. Las ligas en cada categoría cumplen el cometido, pero sin relevancia. La calidad entre los mismos equipos deja mucho qué desear. Unos se arman con lo mejorcito y dejan a otros solamente para simular las confrontaciones. Juegan y siguen jugando sin los registros oficiales. No existen tarjetones de jugadores, pero el anuncio es que hay que inaugurarla y que las autoridades se paren el cuello pomposamente.

Colofón. Y a propósito de cholfos, pirruchus, wendinguis, muchos delegados reniegan por los altos costos. Los jugadores, -en su mayoría—no quieren pagar sus registros. Argumentan no tener dinero, pues al mismo tiempo sufragan gastos del arbitraje y pintura de los campos. La cuestión es que el tiempo les ha ido ganando y cuando ya existen fechas para los torneos estatales, acá apenas quieren inaugurar.