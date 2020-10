Descanse en paz el amigo Carlo Mario

Falleció Carlo Mario Ortiz Sánchez, presidente municipal de Salvador Alvarado. El joven munícipe contaba con apenas 46 años de edad. Por segunda ocasión dirigía los destinos en The Rosca City. En su primera oportunidad, 2017-2018, no alcanzó a terminarla, al tomar la decisión de buscar la reelección, misma que ganó, y volvió a desempeñar su puesto para el trienio 2019-2021. Fue el presidente número 20 y 22 de los alvaradenses, si rescatamos la historia desde la fundación del municipio con don Alberto Vega Chávez. Su obra material, social, cultural y deportiva, ahí queda plasmada. En este año pandémico el COVID-19 aplazó toda actividad deportiva y el llamado general fue el quedarse en casa. Esta misma enfermedad lo alcanzó a postrar en cama, y en férrea lucha regresó para seguir en cumplimiento de su deber ante la ciudadanía. No pudo dar el clásico Grito de la Independencia, pues de nueva cuenta el virus lo atacó y tuvo que recluirse en su hogar. Virtualmente compareció ante el cuerpo de regidores y el pueblo alvaradense, dejando constancia de su gran responsabilidad al frente de su fiel mandato constitucional.

Colofón. Y a propósito de notas tristes y sentidas condolencias, se fue el político joven que tenía un gran futuro y por lo cual luchaba en aras de lograr mayores y mejores objetivos. Carlo Mario fue un apasionado del deporte. El futbol era una de sus grandes pasiones, seguidor del Club América por siempre. Descanse en paz el amigo, que ahora vuela como un Águila azulcrema.