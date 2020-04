Desnudas instalaciones del Cobaes

Desnudadas, al descubierto quedan las instalaciones deportivas (sic) del Cobaes 21 en The Rosca City. Eso se vio en el fotorreportaje de nuestro compañero Octavio Inzunza en las páginas de este Diario el sábado 25 de este mes de abril, que aún no sé quién me lo ha estado robando. En desuso todas sus instalaciones. Deplorable toda esa área llena de maleza, basura y escombros. Instalaciones deportivas que en algún momento fueron el mejor espejo de una institución educativa como lo es el Cobaes 21. Desarropado y sin tener quién le brinde la mano para un cambio completo de su vestimenta. Coordinadores y directores de la institución educativa llegan y se van, nada pasa, nada sucede, todo sigue igual. Aquello que fue un claro ejemplo de espacios deportivos para otros planteles, ahora luce enmontado y con cientos de alimañas entre sus matorros, por no decir que ahí ya viven. ¡El abandono es total! Aquel pequeño estadio para el beisbol y softbol al fondo quedó inservible, al igual que las canchas de tenis y futbol.

Colofón. Y a propósito de fascos, tibos, enfurñis, -traducción- “El arte es registrar tu mano en lo que haces, o en lo que deshaces”. ¡Ai´sí! En mi memoria quedan los momentos en que el doctor Florencio Montoya estuvo en el plantel como coordinador, si mal no recuerdo. Sus espacios eran otros, diferentes, llenos de alegría, deporte y recreación en todas sus áreas. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Descuido, negligencia, apatía, flojos, pues!