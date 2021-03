Después de Semana Santa la Diamante

Una fecha exacta para el regreso de la Liga Diamante Plus no la hay. Existen muchas dudas e interrogantes. Se desconoce si se jugará el partido final por el título. Ahí estaban inmiscuidos Santaneros-Banquetes Bertha y Club de Veteranos, pero al final del torneo quedó ese titubeo. El dilema fue explicado así. Si no había choque final, Santaneros era el campeón. Esto quizás por acuerdos de asamblea o por el reglamento interno de la liga y delegados, pero Santaneros no aceptó ese título en la mesa. Habló que preferia jugar el duelo final ante el Club, pero esa maldita pandemia no los dejó. Ahora que se anuncia la apertura de la organización de ligas deportivas en The Rosca City todo ello se tendrá que confirmar. El presidente del circuito mayor, Jorge “Pery” Obeso, llamará pronto a reunión. Así lo esperan que lo dicte. Y de ahí se conocerán los tejes y manejes para el regreso a la acción. Si es viable se juegue el cotejo final o se inicie una nueva temporada de la liga. El llamado deberá ser general para los cuatro clubes.

Colofón. Y a propósito de cofradías a mansalva, los otros dos cuadros contendientes, Laboratorio Koch y Los Abejorros de Tienda Naturista El Resplandor, deben de estar pendientes. La pelota podría rodar después de Semana Santa.