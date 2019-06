Tiempos traen tiempos, decía por ahí cierto mensaje. Y tiene toda la razón. En pleno festejo del Día de la Libertad de Expresión vienen a mi memoria recuerdos que son recuerdos. Antes, -dijo mi abuelita- me tocaba convivir y “combeber” con mis compañeros. Ahora ni de lejos los veo. En los eventos deportivos estábamos presentes. Se hacían en los tres municipios.

Tanto en The Rosca City, como Angostura y Mocorito realizaban eventos de beisbol y futbol, careadas de volibol y después la pachanga. ¡Comilona y espumosas! También había regalos para los comunicadores. ¡Era un fiestón de sabor!

Tengo rato que no soy invitado, pero no me enfado. Los años gozados nadie me los quita y las añoranzas menos. En cierta ocasión, -no diré nombres para no confundir- un presidente municipal hizo un gran festejo. Fue en las albercas de la localidad.

Colofón. Y a propósito de carmulos, jaspus, richaflis, -traducción- “No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita”. ¡Ai´sí! Ese alcalde al tomar el micrófono para felicitar al gremio periodístico, pidió a su secretario particular le trajera la carpeta con los “sobrecitos”. Luego de su mensaje caluroso y lleno de buenos deseos, empezó a tomar lista y buscar entregar el premio en efectivo al reportero. Ahí se levanta el director general del medio de comunicación. ¡Por favor señor presidente, ese dinero mejor entrégueselo al DIF! ¡Y colorín colorado!