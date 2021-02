Directivos deportivos sin liderazgo

Surgen infinidad de interrogantes sobre los directivos. ¿Qué tan preparados se encuentran para el regreso a la actividad deportiva? Luego de casi un año por el parón del COVID-19, la mayoría se echó a la milonga y esperó los tiempos. ¡Ahora es tiempo de ejecutarlos! La realidad parece ser otra. La directiva de la Liga de Beisbol Principiantes llamó a reunión y fueron desairados. Solo unos cuantos acudieron. No hubo motivaciones antes, tampoco comunicación con los delegados de equipos o peloteros de ellos mismos. De repente dan luz verde y quieren el regreso ipso facto. En tiempo muerto no trabajaron en la motivación. Tampoco se acercaron en charlas virtuales para saber cómo se encontraban dentro del encierro pandémico. Los directivos siguen pensando que ellos son indispensables, que no hay quién los tumbe del pedestal, o que no existen cambios armónicos. Y quizás lo mismo pase en otras ligas, otras categorías, si es que han dejado correr el tiempo a la deriva.

Colofón. Y a propósito de capirotadas eclesiásticas, en los demás deportes se contemplará lo mismo. Directivos sumidos en el encierro personal, sin un viso de liderazgo. Solo esperando la voz oficial del arranque. ¡Yanila!