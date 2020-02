Domingo jocoso con don Silverio

La convivencia se hace porque se hace. Domingo donde buscas la agenda y no aparece algo importante. De política ni me hablen, así que me puse en contacto con el romperredes Sergio Padilla, saqué unas corvinas de la nevera y pa’ luego es tarde. ¡Se hizo la fritanga! Allá en La Otra Banda, pasando aquello que fue un río, y entre medio del caserío, donde huele a pasto, fresno y salud, hicimos eso. Comimos y dijimos salud por estos tiempos que amenaza el coronavirus. Y ahí en el patio, junto a la familia del “Güero” goleador, el amigo César y don Silverio, degustamos el rico pescado y una charla amena y sabrosa. Cuentos de todo un poco y sin faltar el futbol. ¡Andiké!, dijo Mister Fly One Go, luego de conocer el escondite donde me refugié este domingo. Y don Silverio me trajo algunos recuerdos, como de aquel torero mexicano Silverio Pérez, apodado “El Faraón de Texcoco”, y hermano del también torero Carmelo Pérez. Claro que este Silverio no tiene nada de torero. Solamente su enjuto cuerpo, éste por los años, aquel por su porte en los ruedos, válgame Dios, diría el joven Murrieta. ¡Que de joven ya no tiene nada!

Colofón. Y a propósito de surfus, ejuelas, dascaritis, -traducción- “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”. ¡Ai´sí! Don Silverio viene siendo uno de tantos famosos personajes del populoso barrio de San Pedro. Quizás no fue torero, pero ha sabido torear la vida a su manera. Y para el comentario jocoso y atrevido, solamente él.