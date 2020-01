El Alberto Vega es el conse

Si viviera “Veguita Chávez” anduviera muy “meneado”. Lurio, creído, arrogante, presumido, altivo, erguido. Y es que es el “consentido” de las autoridades municipales en materia deportiva. Dan a conocer que al estadio de beisbol Alberto Vega Chávez le invertirán alrededor de 3 millones de pesos en una techumbre metálica. Así quién no, dice Mister Fly One Go, “hasta yo anduviera remilgado”. Informan que son recursos netamente del Gobierno del Estado y serán transferidos al municipio para que se ponga guapo el AVCH en este nuevo año. Apenas hará unos meses que el mismo parque de beisbol fue remodelado y se le incluyeron en su graderío un buen número de butacas. Todo eso le da un plus de emoción para el aficionado. Se vistió de gala para los juegos de pretemporada de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Todo ello, -también- pues el llamado rey de los deportes está en boga, ya que es prioridad deportiva del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y el señor gobernador Quirino queda bien con AMLO y con “Puro Sinaloa”.

Colofón. Y a propósito de chulfos, wirnillos, pirjauis, -traducción- “La lectura de un buen libro te abrirá páginas del alma”. ¡Ai´sí! Pero los gobernantes se olvidan que existen otros deportes. O se hacen como si a Juanita la plancharan. El estadio de futbol Coloso del Dique está olvidado, sucio, abandonado, deteriorado y no hay quién le tienda la mano. E infinidad de canchas en mal estado, tanto en la ciudad como en las comunidades, pero el AVCH es el “conse”. ¡Yanila!